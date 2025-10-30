Grecia are o problemă cu apa și a anunțat un plan de 2,5 mld. euro: „Speranța nu este o strategie”

Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de zece ani pentru a combate amenințarea lipsei de apă, în special în Atena și în regiunea înconjurătoare, precum și pe numeroasele insule elene, transmite AFP.

„Trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău scenariu posibil”, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, în contextul secetei din ultimii ani și al agravării condițiilor climatice.

„Poate să ningă, poate să plouă (…), dar speranța nu este o strategie”, a adăugat el cu ocazia centenarului Eydap, una dintre cele mai importante companii publice de distribuție a apei din țară.

Aceasta deservește 4,4 milioane de locuitori din Attica, care include Atena și regiunea sa.

Din cauza scăderii rezervelor în ultimii ani, ministrul Energiei și Mediului, Stavros Papastavrou, a prezentat cu această ocazie „un plan ambițios de 2,5 miliarde de euro” pe zece ani pentru a asigura resursele de apă.

Printre aceste măsuri se numără „o lucrare emblematică” pentru consolidarea rezervoarelor de apă care alimentează rețeaua din Atena, precum și lucrări de desalinizare pentru insulele turistice care suferă de o gravă penurie de apă, în special vara, când când vin mulți turiști.

Potrivit ministrului, „rezervele de apă pentru Atena se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani”, mai ales după seceta prelungită din ultimii ani.

În termeni mai generali, „datele arată că, după Cipru, țara noastră se va confrunta cu cel mai puternic stres hidric din Europa de Sud”, a insistat el, adăugând că peste jumătate din populația greacă ar putea fi afectată.

Grecia ocupă acum locul 19 în lume în ceea ce privește riscul de penurie de apă, a afirmat Papastavrou.

Și, din 2022, rezervele de apă ale Greciei au scăzut cu aproximativ 250 de milioane de metri cubi pe an, potrivit acestuia.

Această evoluție a venit în contextul scăderii cu 25% a precipitațiilor și a unei creșteri anuale de 15% a evaporării, a adăugat el.

În timpul caniculei prelungite din vara anului 2024, Eydap a solicitat locuitorilor capitalei Atena și regiunii înconjurătoare să-și monitorizeze cu atenție consumul de apă. Au fost transmise zilnice apeluri în mass-media și pe rețelele sociale pentru a sensibiliza populația.

