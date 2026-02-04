Tragedie în Marea Egee: cel puțin 15 morți, după ce o barcă cu migranți s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă în largul insulei grecești Chios

Operațiuni de salvare după incidentul din largul insulei Chios. FOTO: Pantelis Fykaris / AP / Profimedia

Oficialii din Grecia au declarat că barca care transporta migranți a ignorat semnalele transmise de autorități și s-a izbit de nava pazei de coastă, scriu Reuters și cotidianul elen Kathimerini.

Cel puțin 15 migranți au murit marți în Marea Egee, în largul Greciei, după ce barca lor s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă în largul insulei Chios, au anunțat autoritățile elene.

Un oficial al pazei de coastă a declarat că autoritățile au văzut o barcă care transporta migranți spre Chios, la câteva mile de coastele Turciei, și au ordonat celor aflați la bord să se întoarcă.

„Contrabandiștii au manevrat spre nava pazei de coastă, provocând o coliziune”, a declarat oficialul pentru Reuters.

Paza de coastă a declarat că 25 de migranți au fost salvați, dar unul dintre ei, o femeie, a murit ulterior. Operațiunea de căutare și salvare era în curs de desfășurare.

Reuters nu a putut verifica în mod independent modul în care a avut loc coliziunea. Naționalitatea migranților nu era clară.

Doi ofițeri ai pazei de coastă au fost răniți și transferați la spital, a declarat un al doilea oficial pentru Reuters. Martorii au relatat că la bordul bărcii care transporta migranți se aflau aproximativ 30-35 de persoane, a declarat un oficial guvernamental.

Ce au spus oficialii eleni

„Ieri seară, o barcă pneumatică de patrulare a Gărzii de Coastă Elene, care efectua o patrulare programată, a zărit o barcă pneumatică rapidă cu pasageri străini care se deplasa fără lumini de navigație spre coasta de est a insulei Chios, în zona maritimă Myrsinidio.

Pilotul navei nu a respectat semnalele luminoase și sonore ale Gărzii de Coastă, ci a inversat cursul și nava a lovit partea dreaptă a navei de patrulare. Din cauza gravității impactului, nava s-a răsturnat și s-a scufundat, ceea ce a dus la căderea tuturor ocupanților săi în mare”, a precizat Garda de Coastă.

„Două elicoptere ale Forțelor Aeriene au încercat să evacueze răniții. Un total de douăzeci și cinci (25) de străini (7 bărbați, 7 femei și 11 minori) au fost preluați și transportați în port, de unde au fost transferați la spitalul Skylitseio”, au continuat oficialii.

„Ulterior, una dintre victime, o femeie, a decedat. Doi membri ai echipajului Gărzii de Coastă (un bărbat și o femeie) au fost, de asemenea, transportați la spital. Bărbatul a fost deja externat, iar femeia rămâne internată în spital pentru investigații suplimentare.

În timpul anchetei, 14 cadavre (11 bărbați și 3 femei) au fost localizate și recuperate de două nave. Cadavrele au fost transportate de în port și apoi la spitalul Skylitseio, pentru autopsie”, au mai spus oficialii eleni.

O poartă de acces a migranților

Grecia, situată în sud-estul Uniunii Europene, a fost de mult timp o poartă de acces preferată către Europa pentru migranții și refugiații din Orientul Mijlociu, Africa și Asia.

În 2015-2016, Grecia s-a aflat în prima linie a crizei migrației din Europa, iar aproape un milion de persoane au debarcat pe insulele sale, inclusiv Chios, venind din Turcia.

În ultimii ani, numărul sosirilor a scăzut, iar Grecia și-a înăsprit poziția. Din 2019, guvernul de centru-dreapta a întărit controalele la frontieră cu garduri și patrule maritime.

Grecia a fost chiar ținta unei anchete pentru modul în care tratează migranții și refugiații care sosesc pe mare, inclusiv un naufragiu din 2023 în care sute de migranți au murit după ce, potrivit martorilor, paza de coastă a încercat să remorcheze barca în care se aflau.

Agenția europeană pentru gestionarea frontierelor a declarat anul trecut că examinează 12 cazuri de posibile încălcări ale drepturilor omului de către Grecia, inclusiv unele acuzații potrivit cărora migranții care solicitau azil au fost respinși de la frontiere.

Grecia neagă că ar încălca drepturile omului sau că ar expulza cu forța solicitanții de azil de pe teritoriul său.