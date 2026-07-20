Grecia, record în plin sezon: Peste 5.000 de zboruri într-o singură zi

Spațiul aerian elen a înregistrat sâmbătă cel mai mare volum zilnic de zboruri din istorie, potrivit Autorității Elene pentru Aviație Civilă (HCAA), citată de Euronews.com.

Personalul de control al traficului aerian a gestionat pe 18 iulie 2026 un total de 5.082 de zboruri în spațiul aerian al Greciei. Noua valoare depășește recordul absolut de 4.944 de zboruri, stabilit pe 10 august 2024.

Indicatorii de trafic au arătat o creștere constantă în ultimii ani: vârful din august 2025 (4.916 zboruri) fusese deja depășit la începutul acestei luni, pe 4 iulie 2026, când s-au înregistrat 4.925 de zboruri.

Controlorii de trafic aerian au gestionat întregul volum de zboruri, au menținut standarde ridicate de siguranță și au aplicat reglementările naționale, europene și internaționale relevante, a precizat HCAA.

Pe baza datelor actuale privind planificarea zborurilor, se preconizează că tendința ascendentă a traficului aerian va continua pe tot parcursul lunii august și în primele două săptămâni ale lunii septembrie 2026.

Grecia este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, iar volumul mare de trafic aerian reflectă afluxul masiv de turiști din timpul sezonului estival.

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