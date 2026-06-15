Grecia și-a dublat excedentul bugetar primar cu ajutorul banilor din PNRR

Excedentul primar al bugetului Administrației Centrale elene a ajuns la 5,175 miliarde de euro în primele trei luni ale acestui an, mai mult decât dublul țintei de 2,298 miliarde de euro. Ministerul Economiei Naționale a precizat că transferurile unice și încasările anticipate de fonduri au „umflat” cifra principală, transmit Reuters și Euronews.

Ministerul de la Atena a precizat că rezultatul principal a fost „umflat” acum de o serie de înregistrări unice și decalate în timp, inclusiv plăți în avans pentru armament și programe de investiții, transferuri către entități ale administrației publice generale și venituri din Fondul de Redresare, echivalentul PNRR-ului din România, și din Programul de Investiții Publice, propriu al guvernului elen.

Dacă acestea sunt excluse, depășirea de bază este estimată la 358 de milioane de euro.

Datele reprezintă deficitul Administrației Centrale, calculat fără a include cheltuielile primăriilor și a administrațiilor locale, potrivit ziarului financiar Naftemporiki. Grecia nu include aici nici cheltuielile cu plata dobânzilor la datoria națională.

Guvernul elen folosește această metodologie de calcul ca parte a unui acord cu partenerii financiari externi, pentru a ilustra că este responsabil fiscal după criza datoriilor suverane ce a marcat economia țării.

Grecia a plănuit investiții record pentru 2026

Nikos Papathanasis, ministrul adjunct al Economiei Naționale, a declarat încă din vara anului trecut, după o înâlnire la Atena cu o delegație a Comisiei Europene, că programul de investiții publice al țării va ajunge anul acesta la 16,9 miliarde de euro, față de 14,6 miliarde de euro în 2025.

„Instrumentul cheie aici va fi, evident, Fondul de Redresare, care expiră la sfârșitul lunii august 2026, ultimele plăți având loc până la sfârșitul lunii decembrie a anului viitor. Ținta de absorbție pentru Fondul de Redresare pentru 2026 este de 7,2 miliarde de euro”, scria ziarul elen Kathimerini la momentul respectiv.

Fondul de Redresare, după cum îl numește Grecia, sau PNRR – cum e mai cunoscut în România planul național – sunt finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE. Acesta a fost creat pentru a ajuta țările membre ale spațiului comunitar să își relanseze economiile după pandemia de COVID-19.

Cifrele publicate acum arată că, pe partea de venituri, excedentul bugetar al Greciei a fost susținut de sosirea anticipată a celei de-a șaptea tranșe din Fondul de redresare – în valoare de 884 de milioane de euro. Această tranșă era programată inițial să fie primită în luna iunie.

Grecia a atras alte 461 de milioane de euro în venituri suplimentare din Fondul European de Investiții. Acesta este un instrument separat, pentru sprijinirea microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din Europa.

Cheltuielile cu investiții ale Greciei s-au ridicat la 2,938 miliarde de euro în primul trimestru al anului. Suma este cu 593 de milioane de euro sub ținta stabilită, dar peste valoarea echivalentă de anul trecut.