Greenpeace e obligată să plătească unei companii energetice despăgubiri de aproape 350 de milioane de dolari, după ce un judecător a redus suma decisă de juriu

Un judecător din Statele Unite a redus miercuri la aproape jumătate despăgubirile în valoare de 667 de milioane de dolari acordate de un juriu împotriva organizației ecologiste Greenpeace, din cauza rolului său în protestele față de construcția conductei Dakota Access Pipeline, transmite Reuters.

Judecătorul James Gion din statul Dakota de Nord a decis că suma pe care Greenpeace o datorează companiei Energy Transfer, un transportator de țiței, petrol și gaze, trebuie limitată la 345 de milioane de dolari, după ce a constatat că o parte dintre despăgubiri erau neconforme sau excesive.

Consilierul juridic general interimar al Greenpeace, Marco Simons, a declarat că organizația sa „continuă să creadă că acuzațiile rămase nu au temei legal” și că procesul „a fost dintotdeauna despre o corporație bogată care folosește sistemul juridic pentru a-și intimida criticii și a reduce la tăcere protestatarii care îi amenință modelul de afaceri”.

Purtătorii de cuvânt și avocatul companiei Energy Transfer nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind decizia instanței.

Proiectul conductei Dakota Access, situat în apropierea rezervației indiene Standing Rock, a început în 2016 și a fost finalizat în 2017.

Protestatari împotriva conductei din Dakota de Nord, reținuți de forțele de ordine americane în februarie 2017, FOTO: Mike McCleary / AP / Profimedia Images

Greenpeace, în centrul unui scandal uriaș în SUA

Construcția conductei, care transportă în prezent aproximativ 40% din petrolul extras în regiunea Bakken din Dakota de Nord, a fost întâmpinată cu proteste vehemente din partea organizațiilor ecologiste și a grupurilor de activiști indigeni, care au susținut că proiectul ar putea contamina sursele locale de apă și ar agrava schimbările climatice.

Subiectul a fost unul care a născut diviziuni profunde în SUA pe linii ideologice, ținând prima pagină a ziarelor americane. El a ajuns inclusiv temă de dezbatere în timpul campaniei electorale ce a avut loc în SUA în 2016, când Donald Trump a învins-o pe Hillary Clinton pentru a câștiga primul său mandat prezidențial.

Compania Energy Transfer, cu sediul în Texas, a dat în judecată Greenpeace în 2017 la o instanță federală din Dakota de Nord, acuzând-o că a răspândit informații false despre proiect și că a plătit protestatari pentru a perturba lucrările de construcție. Juriul din Dakota de Nord a pronunțat verdictul în martie, incluzând despăgubiri pentru defăimare, încălcare de proprietate și conspirație.

În februarie anul acesta, Greenpeace a intentat la rândul său un proces împotriva companiei Energy Transfer în Olanda, în baza unei legi europene menite să limiteze acțiunile judiciare abuzive îndreptate împotriva activiștilor. Procesul este încă în desfășurare.