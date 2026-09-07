Greentopia revine pe Calea Victoriei: două zile despre alegerile care ne modelează viața și orașul

Pe 12 și 13 septembrie 2026, Greentopia revine cu o nouă ediție și o nouă locație, la Green Hours – Casa GDS, pe Calea Victoriei. Anul acesta, festivalul pune în centrul conversației consumul responsabil și alegerile pe care le facem în fiecare zi – de la ce mâncăm și cumpărăm până la cum ne deplasăm, călătorim sau folosim tehnologia și serviciile din jurul nostru.

Sub mesajul „Fii parte din schimbare”, Greentopia aduce împreună ateliere și experiențe interactive, un market cu alternative sustenabile, activități pentru copii și conversații despre cum putem face alegeri mai informate, într-o perioadă în care sustenabilitatea devine tot mai prezentă în viața consumatorilor.

Noua locație aduce festivalul chiar în centrul orașului, într-un weekend în care Calea Victoriei devine pietonală, oferind publicului posibilitatea de a intra la un atelier, de a descoperi Green Market sau pur și simplu de a se opri din plimbare pentru a vedea ce se întâmplă.

Dincolo de etichetă: ce știm despre lucrurile pe care le alegem?

De unde vine un produs? Din ce este făcut? Cine l-a produs? Cât va rezista? Poate fi reparat, reutilizat sau reciclat?

Ediția 2026 pornește de la ideea că un consum mai responsabil începe cu accesul la informații și alternative. De aceea, unul dintre simbolurile vizuale ale ediției este codul QR – o trimitere la Pașaportul Digital al Produsului, instrument care va aduce treptat mai multă transparență și trasabilitate pentru produsele comercializate pe piața europeană.

Scanează. Înțelege. Alege. devine astfel una dintre invitațiile festivalului de a privi dincolo de preț și de etichetă și de a descoperi povestea din spatele lucrurilor pe care le consumăm.

Trei zone de explorat la Greentopia

Festivalul va fi organizat anul acesta în jurul a trei zone principale:

Green Life – un program de workshopuri, ateliere și experiențe care explorează consumul responsabil dincolo de produsele pe care le cumpărăm. Vorbim despre biodiversitate, sănătate, alimentație, turism, tehnologie, servicii, mobilitate și spațiul urban și ne imaginăm împreună cum poate arăta o viață mai sustenabilă, dar și mai bună.

– un program de workshopuri, ateliere și experiențe care explorează consumul responsabil dincolo de produsele pe care le cumpărăm. Vorbim despre biodiversitate, sănătate, alimentație, turism, tehnologie, servicii, mobilitate și spațiul urban și ne imaginăm împreună cum poate arăta o viață mai sustenabilă, dar și mai bună. Green Market – în jur de 15 producători și branduri atent selectate vor aduce la Greentopia produse ecologice, locale, reutilizabile, zero waste și alte alternative pentru un consum mai responsabil. Vizitatorii vor putea descoperi produsele, dar și discuta direct cu cei care le creează despre ingrediente, materiale, proveniență și modul în care sunt realizate.

– în jur de atent selectate vor aduce la Greentopia produse ecologice, locale, reutilizabile, zero waste și alte alternative pentru un consum mai responsabil. Vizitatorii vor putea descoperi produsele, dar și discuta direct cu cei care le creează despre ingrediente, materiale, proveniență și modul în care sunt realizate. Green Kids – sustenabilitatea devine joacă și descoperire. Copiii vor putea participa la activități creative, vor desena cu cretă pe asfalt, vor studia biodiversitatea cu microscoape și lupe, vor învăța despre compostare și vor descoperi schimbările climatice printr-o versiune a Frescei Climatice adaptată celor mici.

De la intenție la acțiune

Sâmbătă, 12 septembrie, între orele 16:30 și 17:30, Greentopia va găzdui și dezbaterea „De la intenție la cumpărătură: ce ne împiedică să alegem sustenabil?” moderată de Teodora Ghenciu, fondatoarea platformei de sustenabilitate eEco.ro.

Deși tot mai mulți consumatori spun că își doresc produse mai sănătoase, locale sau cu un impact mai redus asupra mediului, aceste intenții nu se reflectă întotdeauna în alegerile de la raft.

Discuția va explora rolul prețului, accesibilității, comodității, încrederii în certificări și etichete, dar și ce pot face producătorii, retailerii și autoritățile pentru ca alternativa sustenabilă să devină mai ușor de ales.

Organizatori și parteneri

Greentopia este organizat de Asociația ClimatoSfera, o organizație non-guvernamentală care promovează educația pentru climă și dezvoltarea de soluții sustenabile prin evenimente, ateliere și proiecte comunitare.

Parteneri media: eEco.ro, Hotnews, B365, DC Communications

Greentopia și European Climate Pact

Ediția 2026 este un eveniment sub egida European Climate Pact, inițiativa Comisiei Europene care aduce împreună oameni și comunități pentru a încuraja acțiunea climatică. Ambasadorii European Climate Pact din România vor fi invitați să se întâlnească la Greentopia și să contribuie la programul festivalului, prin activități și conversații cu publicul.

Pactul Climatic European oferă un cadru de conștientizare și acțiune climatică pentru cetățenii europeni, în perspectiva transformării Uniunii Europene într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

•⁠ ⁠să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră;

•⁠ ⁠creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor;

•⁠ ⁠nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsate în urmă.

Lansat de Comisia Europeană în 2020 în cadrul Pactului verde european – European Green Deal, Pactul Climatic European este o mișcare a cetățenilor și a organizațiilor care își doresc o Europă mai durabilă și neutră din punct de vedere climatic. Rețeaua acestora cuprinde astăzi aproape 1300 ambasadori în cele 27 de țări ale Uniunii Europene (dintre care 49 în România) și peste 100 de organizații partenere (cu 4 ONG partenere în România: Ateliere fără frontiere, Climato Sfera, Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile și Asociația SNK).

Mai multe despre Pactul Climatic European: https://climate-pact.europa.eu/index_en

Secretariatul Pactului Climatic European este coordonat la nivel european de Directoratul General pentru Climă al Comisiei Europene și coordonat în România de REPER21. Activitățile Pactului Climatic European sunt comunicate în România de DC Communication.

Declarație oficială

„Facem zeci de alegeri în fiecare zi, dar de cele mai multe ori avem acces doar la o mică parte din informația din spatele lor. Anul acesta vrem ca Greentopia să fie un loc în care putem să descoperim alternative și să înțelegem mai bine ce impact au lucrurile pe care le alegem. Nu credem că sustenabilitatea înseamnă să alegem perfect. Înseamnă să avem informațiile și opțiunile necesare pentru a putea alege mai bine”, declară Iulia Ciutina, președinte al Asociației ClimatoSfera și organizatoarea festivalului Greentopia.

Acces

Intrarea la festival este liberă, iar înscrierile la ateliere sunt gratuite și se pot face pe site-ul oficial: www.greentopia.ro.

Locație principală: Green Hours – Casa GDS, Calea Victoriei 120, București

Perioada: 12–13 septembrie 2026

Mai multe informații: www.greentopia.ro

Parteneriat media