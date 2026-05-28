Grefierii, nemulţumiţi de proiectul legii salarizării. Forma de protest pe care o vor aplica săptămâna viitoare

Grefierii din instanţe şi parchete vor suspenda parţial activitatea în perioada 2 – 5 iunie, ca formă de protest faţă de prevederile din noul proiect al legii salarizării, a anunţat Sindicatul grefierilor Dicasterial.

Între 08:00 şi 12:00, în toate cele patru zile, activitatea va fi redusă, iar programul cu publicul va funcţiona la jumătate, anunță sindicatul într-un comunicat, potrivit Agerpres. Vor fi soluţionate doar cauzele urgente, prevăzute de lege.

„În perioada 2-5 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 12:00, activitatea în instanţe şi parchete va fi suspendată parţial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepţia cauzelor şi lucrărilor urgente, stabilite de lege. În data de 4 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 12:00, în timpul consultărilor organizate pentru Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie”, activitatea în instanţe şi parchete va fi oprită total, ca formă de protest faţă de modul în care proiectul Legii salarizării ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar”, afirmă sindicatul grefierilor.

Decizia a fost luată la solicitarea membrilor de sindicat, reuniţi într-o adunare generală extraordinară.

Pe 5 iunie, sindicatul va organiza o nouă adunare generală pentru a stabili următoarele forme de protest, în funcţie de concluziile discuţiilor de la Ministerul Muncii din 4 iunie. De asemenea, SNGJ Dicasterial va participa la toate acţiunile de protest organizate de Federaţia Publisind împotriva proiectului de lege.

„Respingerea în mod ferm a actualei forme a proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, apreciind că aceasta nu reflectă complexitatea, responsabilitatea şi rolul în înfăptuirea actului de justiţie al personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul sistemului judiciar şi nu asigură respectarea principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare şi sustenabilitate asumate chiar prin proiectul legislativ (…) SNGJ Dicasterial transmite public că sistemul judiciar nu mai poate funcţiona prin ignorarea realităţilor din instanţe şi parchete, prin subdimensionarea grilelor de salarizare şi prin transferarea permanentă a responsabilităţii corectării legii către instanţele de judecată. Aparenta economie bugetară realizată astăzi prin menţinerea unor coeficienţi salariali necorelaţi cu atribuţiile şi responsabilităţile reale ale funcţiilor va genera, inevitabil, noi litigii, noi executări silite şi noi costuri suportate ulterior din bugetul public”, afirmă sindicaliştii.

Aceștia îşi exprimă totodată „solidaritatea faţă de corpul magistraţilor şi faţă de toate categoriile profesionale din cadrul familiei ocupaţionale „Justiţie” care şi-au manifestat, la rândul lor, nemulţumirea cu privire la modul în care actualul proiect al legii salarizării tratează sistemul judiciar”.