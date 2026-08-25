„Greu de detectat”. O navă chineză a fost prinsă cu aripioare de rechin interzise, la bord, în Pacific

Kiribati, o mică țară insulară din Pacific vecină cu Hawaii, care și-a consolidat în ultima perioadă relațiile cu Beijingul, a reținut în această lună o navă chineză pentru capturarea ilegală de aripioare de rechin, a afirmat poliția maritimă locală pentru AFP.

Practica de a tăia aripioarele rechinilor vii și de a arunca carcasele înapoi în mare este interzisă în mare parte a Oceanului Pacific, dar persistă din cauza cererii de pe piețele din Asia de Est și de Sud-Est.

Nava chineză s-a numărat printre cele patru nave reținute în cadrul unei operațiuni de supraveghere intensificată desfășurată de 11 națiuni insulare din Pacific între 3 și 14 august, cu sprijinul Gărzii de Coastă a SUA în unele zone și al unui avion militar australian. Kiribati, însă, dispune de propria sa navă de patrulare, notează CBS News.

Nava avea autorizație de a naviga prin apele teritoriale ale Kiribati, dar a fost reținută de poliția maritimă după ce inspectorii au găsit aripioare de rechin la bord, a declarat comandantul Tom Redfern, pentru AFP.

„A fost escortată înapoi la Insula Christmas pentru investigații suplimentare”, a spus el, referindu-se la un atol de mari dimensiuni care aparține Kiribati și este situat la sud de Hawaii.

Kiribati dispune de o zonă economică exclusivă care se întinde pe 1,4 milioane de mile pătrate de ocean și a stârnit interesul companiilor de stat chineze de când și-a schimbat relațiile diplomatice cu Taiwanul, în 2019.

De asemenea, țara găzduiește polițiști chinezi, o decizie despre care Statele Unite au afirmat că riscă să alimenteze tensiunile regionale.

„Un ofițer de bord al Poliției Maritime din Kiribati, care nu făcea parte dintr-un acord de colaborare cu echipajul navei, a urcat la bord și a inspectat nava, constatând că aceasta încălca condițiile licenței prin păstrarea și deținerea de aripioare de rechin la bord”, a declarat Redfern.

Kiribati și-a consolidat recent cooperarea cu Franța, personalul militar francez urmând să sosească luna viitoare pe Insula Christmas pentru a reconstrui secțiile locale de poliție.

Practica tăierii aripioarelor de rechin este interzisă în întreaga regiune.

Cruzimea din spatele comerțului cu aripioare de rechin este bine documentată. Practica de a obține aripioarele implică adesea tăierea aripioarelor de la rechinii vii și aruncarea animalelor mutilate înapoi în ocean, unde mor din cauza pierderii de sânge, a sufocării sau a atacării din partea altor animale.

„Greu de detectat”

Andrew Chin, cercetător în domeniul pescuitului la Universitatea James Cook din Australia, a afirmat că această practică a dus la „scăderi masive” ale numărului de rechini, ceea ce a determinat instituirea unor controale stricte în Pacific.

„Deoarece acum este ilegal, dacă oamenii o practică, aceasta va fi ascunsă și foarte greu de detectat”, a spus el.

Cercetările asupra ADN-ului a mii de aripioare de rechin vândute pe piețele din Hong Kong au indicat că acestea provin din regiune.

„Am găsit dovezi ale comerțului ilegal atât din partea de vest, cât și din cea de est a Pacificului”, a declarat Demian Chapman, care a condus o documentare în calitate de director al Programului de Cercetare pentru Conservarea Rechinilor de la Laboratorul Marin Mote din Florida.

Au existat și alte cazuri în care nave chineze au încălcat interdicția privind tăierea aripioarelor, a precizat el pentru AFP.

Scăderea cererii din China pentru supa de aripioare de rechin, inclusiv interdicția de a o servi la evenimentele oficiale ale guvernului, a contribuit la reducerea cantității de aripioare comercializate în Hong Kong, a adăugat el.

În noiembrie anul trecut, autoritățile americane au asistat guvernul peruvian în confiscarea a aproximativ 10.000 de aripioare de rechin destinate Chinei. Operațiunea, desfășurată într-un port industrial din afara orașului Lima, a dus la arestarea a trei bărbați legați de o rețea criminală transnațională implicată în pescuitul ilegal și contrabanda cu specii sălbatice, au declarat oficialii.

În 2020, inspectorii pentru protecția faunei sălbatice dintr-un port din Miami au descoperit 1.400 de livre (635 de kilograme) de aripioare de rechin uscate.