„Greu de privit”. Sezonul 3 din Euphoria a apărut după patru ani. Ce se schimbă în noul sezon

După patru ani de la apariția ultimului sezon, serialul Euphoria, creat de regizorul american Sam Levinson, revine de luni, 13 aprilie. Primul episod debutează cu schimbări în viețile personajelor, care nu mai sunt adolescenți de liceu, ci adulți, potrivit Variety și CNN.

Premiera sezonului 3 din Euphoria a inclus și un omagiu pentru Angus Cloud, printr-un mesaj „in memoriam” la finalul episodului, în care numele său apare alături de cel al actorului Eric Dane, care a murit la începutul acestui an, și al producătorului executiv Kevin Turen, care a murit în noiembrie 2023.

Ce se schimbă în sezonul 3 al Euphoria

Noul sezon face un salt temporal de cinci ani și prezintă personajele în ipostaza de adulți.

Rue (interpretată de Zendaya) a trecut printr-un proces de recuperare, dar acum este plină de datorii. Pentru a-și achita datoriile, ea face trafic de droguri, iar serialul descrie cu brutalitate procesul de contrabandă cu fentanil.

Cassie și Nate (jucați de Sydney Sweeney și Jacob Elordi) formează acum un „cuplu perfect”. Cassie cochetează cu lumea OnlyFans, în timp ce Nate a devenit un om de afaceri violent, în timp de Jules (Hunter Schafer) este curioasă de exploatarea muncii sexuale.

Omagiu pentru Angus Cloud și Eric Dane

Ce se întâmplă cu Fezco?

După moartea actorului Angus Cloud, în 2023, Sam Levinson a ales să păstreze personajul din serial. În primul episod, aflăm că Fezco este în viață, dar a primit o pedeapsă de 30 de ani de închisoare.

„Dacă nu l-am putut ține în viață în realitate, am vrut să îl țin viu în acest serial”, a declarat Levinson pentru Variety.

„Pierderea lui Angus a fost o tragedie. Am petrecut mult timp încercând să mă asigur că este bine, iar când a murit, am fost foarte furios. Este unul dintre cei 70.000 de oameni care au murit din cauza unei supradoze de fentanil în această țară în acel an. Apar multe întrebări atunci când iubești pe cineva și îl pierzi”, a mai spus el.

Serialul, „un produs TV sinistru”

Primele recenzii descriu acest sezon ca fiind „greu de privit”.

„Ce ușurare că acesta este sfârșitul dramei sumbre a lui Sam Levinson”, notează The Guardian într-o recenzie.

Publicația britanică a cotat primul episod la 2/5 stele, în timp ce pe IMDb are un scor de 6,9/10.

„A spune că sezonul trei din Euphoria este mult așteptat ar fi o afirmație mult prea blândă. În anii care au urmat, s-a impus ca un serial care are multe de spus despre relația Generației Z cu sexul, drogurile și sănătatea mintală, și i-a propulsat pe Jacob Elordi, Sydney Sweeney și pe fosta vedetă adolescentă Disney, Zendaya, în rândul celebrităților de prim rang”, mai scrie The Guardian.

Cu toate acestea, deși „interpretările sunt în mare parte bune – uneori chiar excelente – sezonul trei din Euphoria este un produs TV sinistru, care pare hotărât să ne zdruncine doar de dragul de a o face. Dacă distribuția părea disperată să termine odată cu acest proiect, ei bine, acum știm de ce”.

În România, serialul poate fi văzut pe HBO Max. Noi episoade vor apărea săptămânal, cu ultimul episod pe 31 mai.