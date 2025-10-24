Greutatea unei generații: o abordare integrată, la Centrul Pediatric pentru Managementul Greutății Memorial

Obezitatea la copii este astăzi una dintre cele mai serioase provocări de sănătate publică. În România, aproape o treime dintre copii și adolescenți se confruntă cu probleme de greutate, iar consecințele nu sunt doar estetice. Sunt medicale, psihologice și sociale. În fața acestei realități, Memorial România a lansat Centrul Pediatric pentru Managementul Greutății, un program integrat dedicat exclusiv copiilor și adolescenților cu exces ponderal. Coordonatorul centrului, Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie bariatrică, cu o experiență de peste 20 de ani în tratamentul obezității, explică de ce acest demers este nu doar necesar, ci esențial pentru sănătatea unei generații întregi.

Obezitatea, o boală a societății moderne

“Obezitatea este o boală, fără îndoială. A spus-o Organizația Mondială a Sănătății și o confirmă orice persoană afectată de această problemă. Mai mult, este o boală care generează alte boli – de la diabet și hipertensiune, până la afecțiuni hepatice și osteoarticulare”, spune Dr. Munteanu.

Dr. Rubin Munteanu, medic cu o experiență de peste 20 de ani în tratamentul obezității

Dacă în urmă cu câteva decenii aceste patologii erau considerate “boli ale adultului”, astăzi ele apar tot mai des la copii și adolescenți. “Diabetul de maturitate nu mai este al maturității. Îl vedem la tineri, pentru că societatea ne împinge subtil să mâncăm mai mult și să ne mișcăm mai puțin. Este un fenomen global, dar la noi se simte acut. Doar în București și Ilfov sunt peste 56.000 de copii și adolescenți cu probleme de greutate, cât un oraș întreg”, completează medicul.

Necesitatea unui centru dedicat copiilor

Pentru mulți părinți, greutatea copilului este încă privită ca o fază trecătoare. “Lasă că se înalță și slăbește” sau “E doar mai plinuț” sunt expresii care amână prezentarea la medic. “Obezitatea este o boală ușor de diagnosticat, dar trebuie recunoscută la timp. Pediatrul sau medicul de familie este primul care trebuie să intervină, să măsoare, să calculeze indicele de masă corporală și să trimită copilul către tratament”, explică Dr. Munteanu.

De aici a pornit ideea Centrului Pediatric pentru Managementul Greutății Memorial: să ofere o soluție completă, multidisciplinară și personalizată.

O abordare medicală, nutrițională și psihologică – într-un singur loc

Centrul reunește o echipă de specialiști din mai multe arii: pediatrie, endocrinologie, cardiologie, gastroenterologie, nutriție, psihologie și chirurgie bariatrică. Fiecare pacient trece printr-o evaluare complexă, în urma căreia se stabilește un plan adaptat vârstei, stadiului obezității și nevoilor individuale.

Programul este structurat în trei etape:

Evaluări inițiale: consultații separate la pediatrie și endocrinologie, analize medicale și ecografii.

Program terapeutic de 6 luni: vizite lunare, consiliere nutrițională și psihologică, ghidare practică și conferințe de suport.

Reevaluare medicală finală: pentru ajustarea planului și menținerea rezultatelor.

“Tratamentul obezității nu înseamnă doar dietă. Este nevoie de o echipă multidisciplinară – pediatru, endocrinolog, nutriționist, psiholog, chirurg bariatric. Numai împreună putem obține rezultate stabile și reale”, subliniază medicul.

Mai mult decât slăbit, o schimbare de mentalitate

Pentru copiii și adolescenții incluși în program, procesul de transformare nu se măsoară doar în kilograme pierdute, ci și în încredere, echilibru și autonomie. “Copiii pot fi reeducați mai ușor decât adulții. Obiceiurile lor nu sunt încă fixate. Dacă îi învățăm la timp cum să mănânce și cum să se raporteze la propriul corp, putem preveni viitoarele boli metabolice”, spune Dr. Munteanu.

În unele cazuri, tratamentul include și medicație modernă anti-obezitate, iar în situații severe, chirurgie bariatrică. Însă doar începând cu vârsta de 12–13 ani și după o evaluare atentă. “Ele nu sunt soluții miraculoase, ci instrumente medicale integrate într-un plan coerent. Niciun tratament nu funcționează fără schimbarea reală a stilului de viață.”

Responsabilitatea comună: părinți, copii, medici

“Părinții trebuie să înțeleagă că obezitatea nu se rezolvă prin voință, ci prin ajutor. Nu e rușinos să ceri sprijin, rușinos e să ignori problema. Adolescenții sunt mai rebeli față de părinți, dar ascultă medicul. De aceea, programele coordonate de specialiști sunt esențiale”, spune Dr. Munteanu.

Centrul Pediatric pentru Managementul Greutății Memorial oferă și conferințe de suport pentru părinți, tocmai pentru a le oferi instrumentele necesare de a sprijini corect copilul. Nu prin presiune, ci prin înțelegere și educație.

Un centru care schimbă nu doar greutatea, ci și viitorul

Prin înființarea Centrului Pediatric pentru Managementul Greutății, Memorial România propune o nouă paradigmă în medicina pediatrică: tratamentul obezității ca boală complexă, abordată interdisciplinar, cu empatie și profesionalism.

Clinica Memorial City Gate – secția Pediatrie

“Obezitatea este o boală a societății moderne, dar și o boală tratabilă. Copiii pot fi ajutați dacă îi învățăm, pe ei și pe părinți, să trăiască altfel”, concluzionează Dr. Rubin Munteanu.

Articol susținut de Spitalul Memorial