Grevă generală de marți în sute de spitale. La ce să se aștepte pacienții / Gestul care i-ar face pe sindicaliști „să pună în discuție suspendarea” protestului

Romeo Sandu, vicepreședinte SANITAS, a confirmat că sindicaliștii intenționează în continuare să lanseze o grevă generală în sistemul de sănătate, de marți, 28 iulie, când „peste 400 de spitale din țară își vor întrerupe activitatea”.

Liderul sindical a susținut, duminică, într-o intervenție la Digi24, că personalul sanitar este dispus „să facă această grevă pe perioadă nedeterminată, chiar cu renunțarea la drepturile salarale”.

„Vom asigura urgențele”, a spus el.

În ce condiții sunt dispuși sindicaliștii „să discute” o suspendare a grevei

Romeo Sandu l-a acuzat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, că nu a purtat o negociere reală cu sistemul sanitar în ceea ce privește proiectul de lege a salarizării, care, potrivit sindicalistului, ar afecta întregul sector de sănătate în cazul în care ar ajunge să fie promulgat.

„Noi nu avem ce să mai solicităm de la acest guvern demis”, a adăugat vicepreședintele SANITAS, amintind de decizia prin care Curtea de Apel București a suspendat procedura pe legea salarizării.

În aceste condiții, organizația sindicală a înaintat „propuneri” către președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare.

„În momentul în care vom fi chemați la negociere de partidele parlamentare sau de Cotroceni, punem în discuție această suspendare a grevei – nu încetarea grevei”, a mai spus Romeo Sandu.

La ce să se aștepte pacienții în perioada grevei din spitale

Vicepreședintele SANITAS a dat asigurări că „urgențele și situațiile critice vor fi rezolvate, deci nu este pusă în pericol viața nimănui”.

„Doar, probabil, pacienții programați vor fi contactați de reprezentanții instituțiilor sanitare și vor fi amânați. Probabil în ambulatorii se va opri activitatea, în secțiile necritice și unde nu sunt urgențe, probabil acolo se va opri activitatea. Acești guvernanți trebuie să înțeleagă că sistemul sanitar nu este jucăria nimănui. Noi suntem cei care ținem poporul ăsta, societatea în viață. Noi nu facem grevă împotriva populației României. Noi facem grevă împotriva lipsei de personal, desconsiderării personalului sanitar”, a continuat Romeo Sandu.

El a acuzat Guvernul că „nu ține cont de opinia angajaților, tuturor bugetarilor din sistemul public”.

„Suntem afectați de la portar, până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere, compensezi ceva pe care nu îl mai ai, este evident. Aceste sume compensatorii sunt în funcție de evoluția economiei României – constatăm că economia este în cap. Valoarea de referință este o sumă scoasă de undeva din burtă”, a mai declarat Romeo Sandu.