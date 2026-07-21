Curtea de Apel suspendă procedura pe legea salarizării, la cererea sindicaliștilor din Sănătate. „Proiectul nu mai poate produce niciun efect”

Curtea de Apel București a dispus suspendarea procedurii privind proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, marți, la cererea Federației SANITAS.

Decizia pronunțată marți poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel, în termen de cinci zile de la comunicare.

„Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în data de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 21.07.2026”, a decis instanța marți, potrivit Agerpres.

„Am blocat legea salarizării”

Acțiunea din instanță a fost inițiată de SANITAS, marți, prin ordonanță președințială, și a fost soluționată în aceeași zi.

„Am blocat legea salarizării”, au declarat cei de la SANITAS după decizia Curții de Apel.

Sindicaliștii spun că, în aceste condiții, proiectul legii salarizării „nu mai poate produce niciun efect”.

„La cererea Federației SANITAS, Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege publicat pe data de 17.07.2026. Astfel a făcut dreptate și ne-a dat șansa să ne spunem părerea, să fim consultați și să oferim soluții pertinente la problemele sistemului de sănătate. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social. Ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect”, conform comunicatului SANITAS.

Organizația sindicală a adăugat că, odată suspendată procedura de instanță, proiectul legii salarizării „nu poate urma procedurile parlamentare”.

„Nu vrem privilegii, nu vrem legi prin care să ne vindem principiile, drepturile și dialogul social. De azi, trebuie să ne așezăm temeinic la masă cu Guvernul! Dacă se poate, cu Guvernul cu puteri depline”, mai susțin cei de la SANITAS.

Sindicaliștii din Sănătate organizaseră luni o grevă de avertisment și amenințaseră cu o grevă generală.