Grevă majoră la Lufthansa, sunt afectați peste 70.000 de pasageri

Zborurile companiei Lufthansa sunt grav afectate vineri, în urma grevei de o zi organizate de sindicatul personalului de bord UFO, aceasta fiind a treia grevă a companiei aeriene în ultimele două luni, care a afectat operațiunile din hub-urile sale de la Frankfurt și München.

Greva, care organizată de la ora 00:01 până la ora 22:00, ora locală, a afectat toate plecările Lufthansa din hub-urile principale, în timp ce echipajul de bord al Cityline a participat la grevă în alte nouă aeroporturi germane.

Zeci de mii de pasageri vor fi afectați de anulări și întârzieri, potrivit operatorului aeroportuar Fraport.

UFO a spus că acțiunea sindicală are la origine negocierile nerezolvate privind condițiile de muncă pentru 19.000 de membri ai echipajului de cabină și condițiile de concediere pentru aproximativ 800 de angajați ai Cityline, compania aeriană de legătură a Lufthansa care își reduce treptat operațiunile.

„Această escaladare se prefigura de mult timp”, a declarat Harry Jaeger, care conduce negocierile pentru UFO. „Ne-ar fi plăcut foarte mult să o evităm”, a adăugat el.

Fraport, operatorul Aeroportului din Frankfurt, a raportat că au fost anulate aproximativ 580 de zboruri, afectând aproximativ 72.000 de pasageri din totalul de 1.350 de zboruri programate și 155.000 de pasageri așteptați pentru această zi. Cifrele, a menționat Fraport, acoperă toate companiile aeriene care operează pe aeroport, nu doar Lufthansa, și pot evolua pe măsură ce ziua avansează.

Directorul de brand al Lufthansa Airlines, Jens Ritter, a criticat greva ca fiind „complet disproporționată”, afirmând: „Reglementările din trecut nu ne vor duce în viitor, trebuie să discutăm cu sindicatul despre acest lucru.” El a mai spus că compania aeriană oferă unele dintre cele mai bune condiții de angajare din sector.

Grevele anterioare ale echipajului de cabină și ale piloților Lufthansa din februarie și martie au dus la anulări pe scară largă, pe fondul disputelor de muncă în curs de desfășurare la compania aeriană de referință a Germaniei.