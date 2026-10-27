Grija pentru pacient continuă și după consultație.Cum continuă traseul medical al pacienților din programul “Sănătate în Vecinătate”

Pentru un om care ajunge greu la un specialist, primirea unei recomandări medicale nu înseamnă întotdeauna că poate și continua cu ușurință investigațiile sau tratamentul. Prin componenta de Follow Up, programul „Sănătate în Vecinătate”, implementat de Asociația Medcorp cu sprijinul OMV Petrom, urmărește tocmai această etapă: trecerea de la recomandarea formulată de medic la următorul pas concret din parcursul pacientului.

O evaluare medicală poate aduce răspunsuri, dar poate deschide și un parcurs care trebuie continuat. Uneori este necesară o nouă investigație, alteori un consult suplimentar sau monitorizarea unei afecțiuni deja cunoscute. Pentru oamenii care se confruntă cu distanța față de serviciile medicale, costurile deplasării, disponibilitatea redusă a specialiștilor sau dificultatea programărilor, transformarea unei recomandări într-un pas medical concret poate deveni însă o problemă în sine. Din 2022, Asociația Medcorp aduce servicii medicale gratuite în comunități cu acces limitat la îngrijire de specialitate, iar continuitatea după consultație a devenit treptat o componentă distinctă a programului.

Un răspuns clar la întrebarea ce urmează

Recomandarea medicală stabilește direcția, dar pentru o parte dintre beneficiari este nevoie și de sprijin pentru continuarea traseului. Componenta de Follow Up poate include contactarea beneficiarilor, continuarea investigațiilor, reprogramări, direcționarea către specialiști și monitorizarea cazurilor care necesită intervenții ulterioare. În acest fel, urmărirea nu se limitează la semnalarea unei probleme medicale, ci încearcă să faciliteze transformarea recomandării într-un pas concret de îngrijire.

În total, în 2026, 771 de beneficiari au intrat în Follow Up, reprezentând 13,67% dintre cei 5.641 de beneficiari evaluați prin fluxul principal al programului. Consultațiile de specialitate au indicat necesitatea unor investigații urgente sau a unui tratament rapid în 97 de cazuri. În alte 560 de cazuri, medicii au recomandat urmărire și investigații suplimentare pentru probleme de severitate moderată. Cele două categorii însumează 657 de cazuri și descriu recomandări clinice rezultate din evaluări.

Sprijin adaptat fiecărei situații medicale

Nevoile pacienților diferă, iar ritmul urmăririi medicale este stabilit în funcție de recomandarea medicului. Follow Up-ul poate începe chiar în timpul intervenției, atunci când rezultatele unei consultații modifică prioritățile sau traseul beneficiarului între specialități, și poate continua după încheierea evenimentului medical de teren. Pentru unii beneficiari este necesară o reevaluare rapidă, pentru alții efectuarea unor investigații înaintea următoarei consultații, iar anumite cazuri necesită monitorizare pe o perioadă mai lungă.

În intervențiile desfășurate în mai multe etape, rezultatele analizelor sunt discutate în cadrul consultațiilor ulterioare. Astfel, informațiile obținute la primul contact medical sunt legate de recomandări individuale. Oamenii au posibilitatea să pună întrebări despre rezultate, să discute despre afecțiunile cunoscute și să înțeleagă de ce le este recomandat un anumit pas.

În 2026, ediția programului a inclus 5.641 de beneficiari pe fluxul principal și 30.246 de interacțiuni medicale, în 65 de zile de prezență în teren. Pentru echipele Medcorp, această activitate înseamnă și atenție la ceea ce urmează după întâlnirea cu pacientul, mai ales atunci când rezultatele indică nevoia de îngrijire suplimentară.

„O recomandare medicală are valoare atunci când pacientul o înțelege, dar și atunci când are o posibilitate reală de a o urma. De aceea, pentru noi, intervenția nu se termină întotdeauna odată cu ultima consultație din teren. Prin Follow Up încercăm să reducem distanța dintre «ce ar trebui făcut» și «ce reușește pacientul să facă efectiv», prin orientare și continuitatea investigațiilor atunci când situația medicală o cere.” — Mihai Olaru, Președinte al Consiliului Director, Asociația Medcorp.

Cinci ani de prezență în comunități

Rezultatele din 2026 se adaugă unei intervenții construite pe parcursul a cinci ediții. Cu o investiție totală de 5 milioane de euro, programul „Sănătate în Vecinătate”, cu sprijinul OMV Petrom, a ajuns în 54 de localități din 12 județe. În cele cinci ediții, programul a cumulat 111 evenimente și 179 de zile de activitate în teren, ajungând la 18.139 de beneficiari și 75.734 de interacțiuni medicale.

Amploarea programului include și continuitatea după evaluare. În 2026, 771 de beneficiari au fost incluși în componenta de Follow Up, reprezentând 13,67% dintre cei 5.641 de beneficiari evaluați prin fluxul principal. În funcție de recomandările medicale, aceștia sunt sprijiniți în continuarea investigațiilor, monitorizării sau evaluării de specialitate. Potrivit studiului de impact social al programului, fiecare euro investit a creat o valoare socială estimată la 4,91 euro.

După cinci ediții, „Sănătate în Vecinătate” se dezvoltă ca program desfășurat în mai multe județe și în formate medicale diferite. Creșterea numărului de beneficiari și a volumului de servicii este însoțită de adaptarea intervențiilor la nevoile comunităților, de dezvoltarea unor noi direcții medicale și de continuarea sprijinului, prin componenta de Follow Up, pentru beneficiarii care au nevoie de investigații, monitorizare sau evaluări medicale suplimentare. Mai multe informații despre Asociația Medcorp și programul „Sănătate în Vecinătate” sunt disponibile pe https://www.medcorp.ro/ro/sanatate-in-vecinatate.

Articol susținut de Medcorp