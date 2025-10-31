Grindeanu îi cheamă pe foștii lideri PSD la congresul la care el devine șef / Dăncilă spune că nu e în țară, Ponta așteaptă invitația

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care este unicul candidat pentru conducerea partidului la congresul care va avea loc săptămâna viitoare, în 7 noiembrie, spune că i-a invitat pe toți foștii președinți ai PSD la eveniment, pentru o „reunificare” a partidului. Până acum, a confirmat prezența doar Adrian Năstase, conform lui Grindeanu. HotNews i-a contactat pe ceilalți foști președinți ai PSD pentru a afla dacă intenționează să participe.

Aflat vineri la Hunedoara, Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori ca la congresul PSD de săptămâna viitoare să „avem o primă direcție legată de reunificarea partidului”.

„Ce înseamnă asta? Voi aici, la Hunedoara, ca şi la Caraş, voi sunteţi o echipă. Faptul că sunteţi o echipă a dus la câştigarea alegerilor şi în 2016, şi în 2020, şi în 2024, va duce la câştigarea alegerilor şi în 2028. Astăzi, când ne uităm la nivel central, ne dăm seama că singurul fost preşedinte PSD care mai e membru PSD e Marcel Ciolacu, restul, niciunul nu mai e membru PSD”, a spus Grindeanu, conform News.ro.

„Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Dăncilă, Dragnea şi aşa mai departe. Asta-i doar un exemplu la nivel macro. Să ştiţi că dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, dacă noi nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor (…). Aşa că eu, la congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a şi confirmat şi o să vină la congres”, a punctat el.

Viorica Dăncilă spune că nu e în țară, dar are un sfat pentru Sorin Grindeanu

Fosta președintă PSD Viorica Dăncilă a confirmat pentru HotNews invitația primită din partea lui Sorin Grindeanu.

„M-a invitat la congres, dar din păcate eu voi fi într-o delegație, plec într-o delegație pe 7 dimineața (n. red.: ziua congresului PSD), în China. Nu știu dacă aș fi participat, dar am făcut parte din acest partid 26 de ani. Linia pe care merge acum partidul nu pot să spun că este linia cea bună, dar nu știu, probabil că dacă eram în țară aș fi participat”, a spus, vineri, Viorica Dăncilă.

Dăncilă îl sfătuiește pe Sorin Grindeanu ca în timpul mandatului său de președinte al PSD să recâștige încrederea oamenilor în partid.

„Categoric el va fi președintele. Îl sfătuiesc să ia măsuri și să aibă o atitudine la nivel de partid în care să recâștige încrederea oamenilor, pentru că în ultima perioadă au pierdut din punct de vedere al încrederii față de PSD”, a spus Dăncilă.

Victor Ponta așteaptă invitația oficială

Și Victor Ponta a confirmat pentru HotNews că a discutat cu Sorin Grindeanu despre posibila sa participare la congresul PSD, însă spune că discuția a fost una informală.

„Am avut o discuție informală cu domnul Sorin Grindeanu, dar nu am primit nicio invitație formală”, a spus Ponta.

Întrebat dacă va accepta invitația în momentul în care va primi o invitație formală, Ponta a spus că „este o inițiativă pe care o apreciez, cred că face foarte bine domnul Grindeanu invitandu-i pe foștii președinți”.

Mircea Geoană și Liviu Dragnea nu au răspuns apelurilor HotNews pentru a confirma sau infirma participarea la congresul PSD din 7 noiembrie.