Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că își dorește de la ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte săptămâna viitoare „o imagine reală” a finanțelor țării, pe care să poată fi fundamentate măsurile pentru finalul anului și construcția bugetară pentru anul viitor.

Liderul social-democrat a spus, într-un interviu difuzat joi seară de Digi24, că își dorește ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat în acest an.

„Îmi doresc foarte mult ca noul buget, evident, să fie aprobat în anul 2026, pentru anul 2027, să nu mai avem situația absolut penibilă de anul acesta, când am avut bugetul pe anul 2026 aprobat în aprilie. Eu cred că doar în anii `90 am mai avut o situație de acest tip”, a declarat Grindeanu.

PSD nu susține eventuale creșteri de taxe

Întrebat dacă există riscul majorării de taxe în cazul în care cifrele pe care le va prezenta ministrul Nazare vor arăta rău, liderul PSD a spus: „Nu. Noi nu susținem acest lucru”.

„Deja cred că atât populația, cât și companiile au ajuns la limita de sus a suportabilității. Trebuie să găsim, în schimb, invers unelte, prin a veni cu inputuri, cu impulsuri prin care să ajutăm economia, să ajutăm companiile românești să crească. Nu prin ridicarea nivelului taxării facem lucrul ăsta, cum a făcut Ilie Bolojan. Deci invers, exact invers”, a continuat Sorin Grindeanu.

Apoi, el a dat asigurări că „nu vom avea creșteri de taxe” în 2027.

„Facem supoziții în acest moment. În săptămânile viitoare vom ști exact cum stăm, dar eu vă pot asigura, ca să nu fie interpretate lucrurile, că PSD, din informațiile pe care le avem acum, e adevărat că sunt primare, din această perspectivă fiscală, evident că nu susținem și nu vom avea creșteri de taxe”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu, despre premierul Niculescu: „E mai prudent, probabil”

Întrebat de ce premierul Luca Niculescu spune că nu își dorește o creștere a taxelor în 2027, dar pare că nu respinge categoric o astfel de posibilitate în declarațiile publice, Sorin Grindeanu a afirmat: „E mai prudent primul ministru, probabil”.

Liderul PSD a spus că el are „poate și o mai mare experiență administrativă” decât Luca Niculescu.

„Modul în care a fost gestionată economia de un an și jumătate, adică din experiența trecută, prin creșterea taxelor, n-a dus decât la descreșteri și la scădere economică. Deci efectul nu va fi cel pe care ni-l dorim dacă creștem taxele. Ar fi exact invers. Bolojan a crescut taxele și avem scădere economică. Așa că nu asta este soluția. Soluția este să găsești mijloacele potrivite, să găsești acele scheme financiare – nu știu dacă e cuvântul potrivit – astfel încât să impulsionezi economia, să dai impuls economiei, să ajuți economia, să ajuți companiile, să reînceapă să funcționeze economia și să trecem pe creștere economică. Pentru că eu cred că anul 2026, efect al acestor politic, îl vom avea pe scădere”, a mai declarat Sorin Grindeanu.