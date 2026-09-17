Grindeanu despre șansele unui guvern Mureşan în Parlament: „Va pica cu glorie”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că Siegfried Mureşan, premierul desemnat, „pare că gâfâie”, nu pare că este pregătit pentru această funcţie şi, deşi este a doua oară când şeful statului desemnează un premier PNL, liberalii „parca sunt tot surprinşi”.

„Când îţi propune cineva să fii prim-ministru şi să încerci să formezi un guvern şi eşti propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Dl Mureşan trebuia să ceară voie, şi nu din România. E a doua oară când preşedintele desemnează un premier de la PNL şi ei parcă sunt tot surprinşi. Se antrenează acest domn Siegfried Mureşan de vreo trei luni de când l-au propus, sau două luni şi ceva de când l-au propus PNL şi USR ca prim-ministru. Se antrenează de pe Facebook de vreo trei luni. Ne-a inundat cu postări şi el deja pare că gâfâie, că nu e pregătit”, a declarat Sorin Grindeanu, joi seară, la postul România TV, citează Agerpres.

Grindeanu a subliniat că nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureşan.

„Eu vă anunţ că luni, în partid, fac Birou Permanent Naţional, dar eu personal le voi spune colegilor mei că nu pot vota cu cineva care a trădat România şi pe români şi asta va fi propunerea mea. Sigur, fiind un partid democratic, o să vedem luni decizia forurilor. (…) Dar am văzut reacţia, eu cred că au fost toţi preşedinţii de organizaţii judeţene care au reacţionat, spunând că noi nu putem să facem altceva decât să respingem această propunere. Dar trebuie să respectăm statutul PSD, aşa că luni vom face această şedinţă”, a adăugat liderul social-democrat.

Acesta crede că Mureşan „va pica cu glorie în Parlament”.

„Am avut un preşedinte care spunea că trebuie să facem lucrurile pas cu pas. Eu cred că Siegfried Mureşan va pica cu glorie în Parlament şi va lua probabil cel mai mic număr de voturi din istorie la învestire. Ăsta e pariul meu”, a spus Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat joi că îl propune pentru funcţia de premier pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan, care a acceptat propunerea.