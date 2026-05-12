„Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan, pentru că a pierdut majoritatea parlamentară, dar el nu și-o dă”, susține un lider liberal

Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă că Sorin Grindeanu, cel care îi cere demisia lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului pentru că a pierdut majoritatea parlamentară, ar trebui să demisioneze din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru că majoritatea care a pus Guvernul şi celelalte funcţii în stat nu mai este de actualitate, scrie Agerpres.

„Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea Guvernului pentru că a pierdut majoritatea parlamentară. Dar oare Sorin Grindeanu nu se află în exact aceeaşi situaţie? A fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor cu voturile PSD, PNL, USR, UDMR şi ale minorităţilor, aceeaşi majoritate care a votat Guvernul Bolojan, pe care singur nu şi-ar fi putut-o asigura. Dacă îi punem aceeaşi oglindă preşedintelui PSD, atunci ar fi trebuit deja să demisioneze din funcţie, pentru că e clar că majoritatea care a pus Guvernul şi celelalte funcţii din stat nu mai este de actualitate. Deci, Sorin Grindeanu ar trebui să demisioneze din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru a fi credibil în orice alte solicitări în care evocă pierderea majorităţii în Parlament”, a scris Raluca Turcan, marţi, pe Facebook.

„PSD trebuie să se concentreze să construiască o majoritate stabilă, să propună un premier credibil”

Ea adaugă că PSD trebuie să se concentreze să construiască o majoritate stabilă şi să propună un premier credibil.

„Recomand mai multă concentrare şi mai puţin teatru şi declaraţii politice. PSD trebuie să se concentreze să construiască o majoritate stabilă, să propună un premier credibil, care în mod normal e preşedintele partidului, şi să pună pe masă un program de guvernare care să redea oamenilor încrederea că cineva conduce responsabil această ţară. Riscul de retrogradare a ratingului de ţară nu e o glumă, iar asta înseamnă împrumuturi mai scumpe şi mai puţini bani pentru pensii, salarii şi investiţii. Românii nu urmăresc cine câştigă bătălia declaraţiilor, ci vor să ştie că cineva se gândeşte la facturile lor, la pensiile lor, la viitorul copiilor lor”, mai afirmă Turcan.

Grindeanu spunea că va demisiona acum mai bine de o lună

Sorin Grindeanu a spus, într-o conferință de presă de acum o lună, că va renunța la funcția pe care o deține în Parlament dacă se va destrăma coaliția de guvernare.

„În momentul în care tu ai fost ales într-un anumit mod, trebuie să faci un pas în spate, ceea ce mă include și pe mine și pe toți ceilalți”, spunea președintele PSD pe 23 martie.

Ulterior, Grindeanu a condiționat demisia sa de cea a premierului Bolojan. Miniștrii PSD, secretarii de stat și prefecții susținuți de PSD au demisionat însă din funcții în momentul în care social-democrații au ieșit din Coaliție.