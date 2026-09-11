Grindeanu: Poţi să spui că Radu Mazăre nu a făcut lucruri bune? Parcă în Constanţa şi în Mamaia era altă emulaţie

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat vineri că nu se poate spune că Radu Mazăre nu a făcut şi lucruri bune în perioada în care a fost primar al municipiului Constanţa şi a susținut că turismul „parcă însemna mai mult în acea perioadă decât înseamnă în prezent”.

„Poţi să spui că Radu Mazăre n-a făcut lucruri bune? Nu vă supăraţi pe mine, dar dacă e să privim doar din perspectiva, şi nu vorbesc de aspectele de alt tip, fiindcă nu-i rostul meu să fac aprecieri care ţin de partea juridică şi aşa mai departe, dar parcă în Constanţa şi în Mamaia era altă emulaţie în perioada respectivă. Parcă turismul însemna mult mai mult în acea perioadă, ca să dau doar un exemplu”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

El a mai afirmat că, în această vară, în Mamaia nu s-a stat atât de bine din punct de vedere al prezenţei turiştilor.

„Am dat un exemplu pe care nu trebuie să îl neglijăm, dar nu trebuia să fie doar lucrul ăla. Nu trebuie să te preocupe doar lucruri de spectacol şi de show. Dar având în vedere că, totuşi, Constanţa e un oraş turistic, nu trebuie să neglijezi. Am citit ştiri în această vară cu tot ceea ce înseamnă Mamaia şi lucrurile… Nu ştiu dacă s-a stat bine din punct de vedere al prezenţei turiştilor pe litoral. Asta ţine şi de administraţie. Nu ştiu dacă exemplul lui Radu era cel mai bun, dar pe componenta asta, sigur reuşea în stilul specific care poate să ne placă sau nu, dar reuşea să creeze o anumită emulaţie”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Radu Mazăre a fost primar al municipiului Constanţa în perioada 2000 – 2015.

În februarie 2019 el a fost condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale.

Fostul primar al Constanţei a fost eliberat condiţionat în mai 2024.

În perioada când era primar, Mazăre a promovat Mamaia, organizând carnavaluri cu care alegorice care defilau prin staţiune, el interpretând diverse personaje, printre care Ludovic al XIV-lea, Suleyman Magnificul sau Ramses al II-lea.