Grindeanu răspunde propunerii dreptei: „Remarcăm vechiul reflex”

Sorin Grindeanu spune că în loc să vină cu un program de guvernare, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, vorbește despre rocadă.

„N-au program, au o rotativă”, își începe postarea pe Facebook Sorin Grindeanu.

Șeful PSD mai spune că s-ar fi așteptat ca Siegfried Mureșan și liderii dreptei să prezinte un plan pentru România, „după ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții”.

În plan, Grindeanu zice că Mureșan ar trebui să explice cum intenționează să redreseze România „și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii”.

„În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii”, transmite președintele social-democraților.

El spune că după timpul de gândire pe care l-a cerut președintelui Nicușor Dan, Siegfried Mureșan „poate vine cu ceva mai mult decât programul de vară «Jos PSD»”.

„PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români”, încheie Grindeanu.

Oferta dreptei pentru PSD: rotativa guvernamentală

„Avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua şi munca bună a miniştrilor USR şi evident că vom fi deschişi în următoarele zile pentru discuţiile inclusiv cu PSD, în ce condiţii ar putea să susţină acest guvern de viziune pozitivă pentru România”, a declarat Dominic Fritz vineri într-o declarație de presă susținută alături de Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și Tanczos Barna.

Liderii dreptei vor, practic, să propună PSD o rotativă guvernamentală – un premier care să conducă două guverne minoritare succesive. Primul să aibă miniștri PNL, USR și UDMR, iar al doilea – PSD, în speranța că ar putea obține susținerea social-democraților.

Tanczos Barna, reprezentantul UDMR, a spus în aceeași declarație de presă că „rotativa poate să fie în continuare o soluţie pentru o construcţie politică solidă”, a mai spus vicepremierul UDMR.

Tanczos a vorbit chiar și de refacerea coaliției cu PSD:

„O refacere, chiar într-o altă formulă, a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și rotativa poate fi în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă.”













