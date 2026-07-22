Grindeanu vrea desecretizarea discuţiilor de la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că va cere desecretizarea discuţiilor pe care le-a avut preşedintele Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliţie de guvernare.

Grindeanu a fost întrebat dacă a cerut în ultima perioadă la Palatul Cotroceni ca discuţiile pe care le-a avut cu preşedintele şi liderii partidelor să fie desecretizate.

„O să-l cer la prima întâlnire. La toate. Pentru că eu cred că românii ar fi bine să vadă ce îşi asumă liderii politici la întâlnirile oficiale şi după ceea ce spun public. Sigur, nu depinde de mine, depinde de Administraţia Prezidenţială, dar asta nu înseamnă că n-aş fi de acord cu treaba asta”, a spus Grindeanu.

Mai multe publicații, printre care și HotNews, au scris la începutul lunii iulie că președintele Nicușor Dan se gândea să lase presa să vadă discuțiile cu partidele pentru desemnarea unui premier.

Conversația Nicușor Dan – partide au fost toate fără martori publici.