„Groenlanda, legată de SUA și guvernată de acolo”. Avertisment despre intențiile lui Trump, chiar de pe insula râvnită de președintele american

Trump se uită pe geam spre Groenlanda: imaginea postată de Casa Albă pe rețelele sociale. FOTO: Casa Albă/Facebook

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat luni că, deși președintele american Donald Trump a exclus utilizarea forței militare, Washingtonul încă urmărește în mod fundamental să controleze insula arctică, informează Reuters.

Liderul de la Casa Albă a intensificat apelurile pentru controlul SUA asupra Groenlandei la începutul anului, invocând îngrijorări de securitate națională legate de Rusia și China. Presiunea constantă a lui Trump pentru preluarea sau achiziționarea teritoriului ce aparține Regatului Danemarcei (țară membră NATO) au ridicat serioase semne de întrebare în privința unei posibile fracturi în interiorul Alianței Nord-Atlantice.

Între timp, Trump a renunțat la amenințările de a utiliza forța pentru preluarea insulei și a afirmat că a asigurat accesul total al SUA în Groenlanda prin intermediul unui acord la nivelul NATO, deși detaliile înțelegerii sunt în continuare neclare.

„Viziunea asupra Groenlandei și a populației sale nu s-a schimbat: Groenlanda trebuie să fie legată de SUA și guvernată de acolo”, a declarat Nielsen, într-un discurs adresat parlamentului.

Nielsen a mai afirmat că SUA continuă să caute „căi de a obține proprietatea și controlul asupra Groenlandei”.

