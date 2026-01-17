„Groenlanda nu este de vânzare”. Mii de persoane au protestat la Copenhaga și la Nuuk împotriva planurilor lui Trump – VIDEO/FOTO

Manifestații sub sloganul „Groenlanda nu este de vânzare” în Copenhaga şi alte oraşe din Danemarca. Credit foto: Emil Nicolai Helms / AFP / Profimedia

Câteva mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda. Și la Nuuk, capitala acestui teritoriu autonom danez, alte câteva mii de persoane au manifestat sub sloganul „Groenlanda nu este de vânzare”.

Protestatarii, purtând steaguri groenlandeze şi daneze, s-au adunat sâmbătă după-amiază în Piaţa Primăriei din Copenhaga, scandând numele Groenlandei în groenlandeză: „Kalaallit Nunaat!”, au relatat jurnaliştii agenției France Presse aflaţi la faţa locului.

BREAKING



Large protest in Copenhagen against Trump’s threats to seize Greenlandpic.twitter.com/Uj4wpeT87h — Omar Nor (@Omaarnor) January 17, 2026

„USA already has too much ICE”

Pe pancartele purtate de manifestanți se puteau citi mesaje precum „Make America Go Away”, o aluzie la sloganul MAGA (Make America Great Again), şi „USA already has too much ice” (SUA au deja prea multă gheaţă), alt joc de cuvinte, cu aluzie la tensiunile din Statele Unite provocate de acțiunile agenţilor din cadrul Serviciului american pentru Imigrări (ICE).

Mai multe personalităţi politice daneze, inclusiv primarul din Copenhaga şi un ministru, au mărşăluit alături de manifestanţi, relatează AFP.

Credit foto: Emil Nicolai Helms / AFP / Profimedia

În faţa ambasadei Statelor Unite din capitala Danemarcei, mai mulţi organizatori s-au urcat pe rând pe o scenă improvizată, cântând şi scandând sloganuri precum „Groenlanda nu este de vânzare”, exprimându-şi în acelaşi timp speranţa că ambasada americană va observa această mobilizare puternică.

Alte demonstraţii au avut loc în acelaşi timp în Danemarca, la Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud).

Manifestație sub sloganul „Groenlanda nu este de vânzare” și la Nuuk

La câteva ore distanță, mii de manifestanți, printre care și prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen, s-au adunat sâmbătă și în centrul orașului Nuuk, capitala Groenlandei, pentru a denunța ambițiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-și afișeze dorința de a pune mâna pe imensul teritoriu autonom danez.

Sub o ploaie măruntă, protestatarii din Nuuk – printre care și șeful guvernului, urcat pe un morman de zăpadă și fluturând steagul Groenlandei – purtând șepci cu inscripția „Make America Go Away” („Faceți Statele Unite să plece”, o parodie a sloganului MAGA), se legănau în ritmul cântecelor tradiționale inuite, a observat un jurnalist al agenției France Presse prezent la fața locului.

Premier of Greenland 🇬🇱 arrives to the demonstration.



January 17, 2026 pic.twitter.com/ovmjMRhR0z — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 17, 2026

De la întoarcerea sa la Casa Albă în urmă cu un an, Trump şi-a exprimat în numeroase rânduri intenţia de a prelua controlul asupra vastei insule arctice, importantă din punct de vedere strategic, însă slab populată, aparţinând Danemarcei. El a afirmat că o va cuceri „într-un fel sau altul”, pentru a contracara, potrivit lui, avansurile ruseşti şi chineze în Arctica, notează Agerpres.

Vineri seară, consilierul său apropiat Stephen Miller a reafirmat poziţia Casei Albe cu privire la acest teritoriu.

„Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda”, a declarat el la Fox News.

În timpul unei conferinţe de presă organizate sâmbătă la Copenhaga, o delegaţie formată din unsprezece congresmeni democraţi şi republicani şi-a reafirmat opoziţia faţă de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a controla insula arctică, relatează dpa.

„Groenlanda face parte din Danemarca. Danemarca este aliatul nostru NATO”, a declarat senatorul democrat Chris Coons.

„În opinia mea, acesta ar trebui să fie sfârşitul acestei discuţii”, a mai spus el.

Cei 11 congresmeni care au călătorit în Danemarca au încercat să clarifice faptul că planurile lui Trump se vor confrunta cu rezistenţă şi în SUA. Grupul a inclus doar doi reprezentanţi ai Partidului Republican al lui Trump.