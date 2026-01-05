Grok al lui Elon Musk, din nou în vizorul Comisiei Europene, din cauza acuzațiilor privind deepfake-urile cu pornografie infantilă

Elon Musk, la o conferință de la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris, Franța, 16 iunie 2023. Credit line: Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia

Comisia Europeană a declarat, luni, că „analizează foarte serios” acuzațiile conform cărora Grok, instrumentul de inteligență artificială al companiei lui Elon Musk, este folosit pentru a genera și pentru a răspândi imagini cu conținut sexual cu minori, transmite AFP.

Astfel de imagini, generate prin modul „spicy” al Grok, sunt „ilegale” și „dezgustătoare”, a afirmat purtătorul de cuvânt al EU pe probleme digitale, Thomas Regnier, în cadrul unor declarații de presă.

„Nu își au locul în Europa”, a subliniat el.

X, platforma de social media a lui Elon Musk, unde este disponibil Grok, a început să fie vizată de acuzații de abuz după ce a fost lansată, în decembrie, o funcție de editare a imaginii pentru instrumentul de inteligență artificială generativă.

Producătorul lui Grok, xAi, a declarat în această lună că face eforturi pentru a remedia problemele instrumentului de inteligență artificială.

Parchetul din Paris a extins la rândul său o anchetă care viza X, pentru a cerceta și acuzațiile conform cărora Grok este folosit cu scopul de a genera și răspândi pornografie infantilă.

Amendă de 120 de milioane de euro pentru X

X era deja în vizorul UE. În decembrie, Bruxelles-ul a amendat platforma de social media a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor europene privind conținutul online.

Compania este investigată în continuare în temeiul legii UE privind serviciile digitale, în cadrul unui demers lansat în decembrie 2023.

În plus, Comisia a solicitat X informații despre comentariile generate de Grok pe tema Holocaustului.

Reigner a precizat că X a răspuns solicitării de informații.

„Cred că X este foarte conștientă că luăm foarte în serios aplicarea legii privind serviciile digitale, își vor aminti de amenda pe care au primit-o de la noi în decembrie. Așadar, încurajăm toate companiile să respecte reglementările, deoarece Comisia ia în serios aplicarea legii”, a conchis purtătorul de cuvânt.