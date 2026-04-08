Grup de drone rusești la granița cu România: Două avioane F-16 ridicate de la sol / Mesaj RO-Alert în Tulcea

Ministerul Apărării (MApN) a ridicat două avioane de luptă miercuri dimineață, după noi atacuri rusești la graniță. Radarele au monitorizat 17 ținte aeriene, însă niciuna nu a intrat în spațiul aerian al României.

„În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au atacat cu drone obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea”, anunţă Ministerul Apărării.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliţie aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere, a precizat sursa citată.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03:44, un mesaj RO-ALERT.



„Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional”, potrivit MApN.



Alerta aeriană a încetat la ora 05:10.



Forţele Ministerului Apărării Naţionale menţin în continuare măsurile de supraveghere şi coordonare necesare pentru protejarea populaţiei şi a teritoriului naţional.