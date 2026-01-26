Cazul lui Mario, copilul ucis de alți adolescenți, între care unul de 13 ani. Ministrul Justiției anunță că va analiza dacă va fi redusă vârsta pentru răspunderea penală

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni că a creat un grup de lucru pentru a se analiza „oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor”. Demersul vine în contextul crimei de la Cenei, județul Timiș, unde un băiat de 15 ani, Mario, a fost ucis de alți copii, de 13 și 15 ani. Peste 250.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ca răspunderea penală să fie posibilă de la 10 ani, nu 14, cum este în prezent.

Grupul de lucru de la Ministerul Justiției este compus din experți de la mai multe direcții ale instituției:

Direcția Eleborare Acte Normative,

Direcția de Prevenire a Criminalității,

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară,

Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului,

Direcția Națională de Probațiune

Administrația Națională a Penitenciarelor.

„Acesta are ca obiectiv evaluarea legislației actuale în ceea ce privește oportunitatea scăderii vârstei stabilite de lege pentru răspunderea penală a minorilor sau a utilizării sub vârsta prevăzută de lege a criteriului exclusiv al discernământului, stabilit pe baze științifice”, a transmis Ministerul Justiției.

Grupul de lucru creat de Radu Marinescu va trimite invitații de participare la lucrările sale și pentru a transmite puncte de vedere mai multor instituții, printre care: Parchetul General, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul de Medicină Legală, Uniunea Națională a Barourilor din România, facultăților de drept, asociații ale psihiatrilor și psihologilor, criminaliștilor și ale altor specialiști, organizații non-guvernamentale, „pentru identificarea celor mai bune soluții, în vederea îmbunătățirii și eficientizării legislației privind răspunderea penală a minorilor”.

„Legea Mario”: Peste 250.000 de oameni au semnat o petiție care cer scăderea vârstei pentru răspunderea penală

„Legea Mario” a fost inițiată, joi, de timișoreanca Lavinia Bichler. Petiția cere răspunderea penală în cazul crimelor comise de minori. Inițiativa urmărește modificarea Codului penal astfel încât autorii infracțiunilor de omor să fie trași la răspundere penală, indiferent de vârstă, atunci când fapta este comisă cu discernământ.

Petiția a fost semnată de peste 252.000 de persoane până la momentul publicării acestui articol.

Potrivit inițiatoarei, prin actuala legislație minorii sub 14 ani nu sunt pedepsiți – nici în cazuri de omor sau omor calificat – chiar dacă există intenție directă, premeditare și discernământ dovedit prin expertiză medico-legală psihiatrică.

De aceea, suspectul în vârstă de 13 ani se află în libertate.

Ce prevede „Legea Mario”

Petiția propune modificarea Codului penal prin introducerea unor prevederi clare pentru infracțiunile contra vieții:

Răspundere penală de la vârsta de 10 ani pentru infracțiunile de omor și omor calificat, atunci când fapta este comisă cu intenție directă, premeditare și cu discernământ stabilit prin expertiză psihiatrică;

Eliminarea impunității automate bazate exclusiv pe vârstă, în cazul infracțiunilor grave;

Posibilitatea aplicării pedepsei maxime, inclusiv detenția pe viață, în situațiile de omor calificat;

Înlăturarea caracterului obligatoriu al circumstanței atenuante a minorității, în cazurile de gravitate extremă.

Susținătorii petiției susțin că viața unei victime nu poate avea o valoare diferită în funcție de vârsta agresorului.

„În România, o crimă comisă cu intenție, premeditare și discernământ poate rămâne nepedepsită real doar din cauza vârstei agresorului. Asta trebuie să se oprească. Legea Mario cere un lucru simplu și corect: cine ucide cu discernământ să răspundă penal, indiferent de vârstă”, a transmis inițiatoarea petiției pe pagina sa de Facebook.