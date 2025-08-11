Grup israelian, în extindere agresivă pe piața imobiliară din România după ce a fost preluat de un comerciant de diamante, lansează prima investiție majoră în energia românească

Grupul israelian Shikun and Binui, în extindere agresivă pe piața imobiliară din România, după ce a fost preluat sub control de comerciantul de diamante Naty Saidoff, fost ofițer în armata israeliană, a lansat acum expansiunea și în energie regenerabilă, după ce a primit autorizația de funcționare comercială pentru primul său proiect solar din țară – o centrală solară de 71 MW în Satu Mare.

Odată având autorizația obținută, Shikun and Binui Energy Satu Mare se poate înregistra pentru a începe să vândă energie. Construcția este finalizată, iar centrala este gata să furnizeze energie electrică rețelei odată ce licența devine activă.

