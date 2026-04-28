„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil

Într-un interviu pentru publicul HotNews, politologul Cristian Pîrvulescu explică de ce președintele Nicușor Dan are opțiuni limitate și cum decizia PSD riscă să afecteze grav credibilitatea partidului.

Unul dintre cei mai importanți analiști politici ai scenei publice din România, profesorul Cristian Pîrvulescu, avertizează că PSD „legitimează extrema dreaptă fascistă” prin anunţul că va vota, alături de AUR, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. În opinia sa, PSD își creează și probleme serioase de imagine nu doar în România, ci şi în relația cu partenerii din Parlamentul European.

Pîrvulescu consideră că preşedintele Nicușor Dan are puține instrumente pentru a gestiona disputa politică. El crede că Ilie Bolojan ar putea câștiga puncte de imagine, dar rămâne expus fără o majoritate clară.

Cristian Pîrvulescu este decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

„Deschiderea PSD faţă de AUR este ca o sinucidere”

HotNews: Cum vă explicaţi strategia PSD? E o tactică sau e semnul pierderii controlului asupra situaţiei?

Cristian Pîrvulescu: Cu siguranţă, este un mare deserviciu pe care şi l-au făcut. Dacă au vrut, într-adevăr, să preseze PNL și pe președintele Dan, atunci nu au făcut decât să crească și mai mult animozitatea. PNL a anunțat că, într-o asemenea ipoteză, nu va mai colabora cu PSD. Iar o guvernare PSD-AUR nu este posibilă, a spus președintele Dan. În plus, PSD nu cred că poate să meargă în acest moment pe varianta suspendării președintelui. Aşadar, PSD pare să fi pierdut din vedere orice analiză serioasă. Nu cred că este o tactică electorală. Cred că este o tactică de presiune maximă asupra partenerilor. Dar, sigur, presiunea asta poate să aducă şi rezultate.

– Ce rezultate?

– Sunt absolut convins că această tactică lucrează în defavoarea lor. O alianță cu AUR este periculoasă pentru că legitimează AUR și delegitimează PSD, inclusiv din perspectiva electorală. Iar asta va fi foarte greu de modificat.

Dar, mai ales, creează PSD-ului mari probleme de onorabilitate, nu doar în România, ci pe plan internațional. O alianță cu fasciştii din partea unui partid de stânga va fi foarte greu digerabilă de către colegii lor din Parlamentul European și din Partidul Socialist European. Cu siguranță se vor auzi foarte multe critici, pentru că nu există niciun argument raţional şi rezonabil pentru care fac asta.

Putem să spunem mai degrabă că gruparea de extremă dreaptă din PSD, reprezentată de Olguța Vasilescu și de Claudiu Manda, a reușit să-și impună punctul de vedere. Nu uitați că Olguța Vasilescu vine din PRM. Și, de fapt, nu Olguța Vasilescu s-a social-democratizat și PSD-ul a devenit extremist. Acest aport de extremiști s-a petrecut în perioada Năstase-Geoană şi nu a făcut decât să ia o tendință din ce în ce mai anti-occidentală și anti-liberală. Consecințe pe care le-am știut în perioada Dragnea. Acum, ele par să se repetă.

În plus, PSD-ul în acest moment face un serviciu imens Rusiei: în primul rând, legitimează poziția pro-rusă a AUR – chiar dacă nu se termină printr-o moțiune de cenzură, ci doar printr-un acord. Însă doar faptul că moţiunea a fost anunțată deja este foarte grav. Iar dacă, în cele din urmă, se va ajunge la o moțiune de cenzură, va fi cu atât mai grav. Pentru că vor contribui la intrarea țării într-o criză gravă de regim, din care nu știm cum vom ieși. Iar AUR deja vorbește despre suspendarea preşedintelui. Or, asta înseamnă că PSD își aduce o contribuție la generarea instabilităţii instituționale în România.

PSD, „o întreagă strategie care generează criză”

– Sorin Grindeanu a susţinut că nu există perspectiva unei alianţe cu AUR. Cum se traduce atunci această colaborare? E doar o convergenţă punctuală de interese?

– Nici nu contează. Câtă vreme votează împreună, asta este ceea ce va rămâne. Iertați-mă, în 2021 votul USR alături de AUR a însemnat o compromitere a USR-ului şi a creat o problemă foarte gravă, USR devenind un partid greu frecventabil.

Pentru PSD, situația este mai gravă decât a fost pentru USR. Pentru că deja tendința asta este recurentă. Așa că, deși vorbesc de colaborare punctuală, nu este doar o colaborare punctuală. Și faptul că legitimează un partid fascist numai pentru a-și atinge obiective episodice este cât se poate de grav.

Nu știu cum vor putea vreodată să explice în mod rațional acest lucru. Pentru că interesul de a face guvernul să cadă în condițiile în care pun în pericol democrația din România mi se pare superfluu. În plus, faptul că toate aceste negocieri au fost secrete și că există un protocol secret este cu atât mai gravă. Credeam că democrația se definește prin transparență, nu prin operațiuni secrete. Asta ne sugerează o întreagă strategie care generează criză.

„O dovadă de lipsă de respect faţă de funcţia prezidenţială”

– Credeţi că președintele Nicuşor Dan a ales corect poziția de mediator sau riscă să pară absent?

– Păi, n-are cum să intervină. Președintele a intervenit în virtutea prerogativelor din articolul 80 din Constituție – și anume mediază între puterile statului și între stat și societate. Este vorba de un conflict între Parlament și Guvern – partidele sunt Parlament, iar Parlamentul este cel care trebuie să stabilească dacă există sau nu există încredere în Guvern.

PSD vrea o scurtătură și rezolvare rapidă prin această presiune pe care o face. Deci nu este sigur că se va vota o asemenea moțiune. În primul rând, PSD s-a mai fript cu AUR. În al doilea rând, PSD are nevoie de mai multe voturi decât are, chiar şi cu AUR. Deci nu este deloc sigur că va avea majoritatea necesară. Şi atunci se va compromite ireversibil din punct de vedere politic.

Preşedintele nu are foarte multe prerogative, dar această acţiune îl ridiculizează, aşa cum o face şi cu încercările sale de a găsi o soluţie. Este o dovadă de lipsă de respect față de funcția prezidențială de care dă dovadă PSD în acest moment. Comportamentul PSD față de președintele Dan este nu doar nerespectos, dar și nemeritat.

– Şi președintele tolerează lipsa asta de respect?

– Nu, nu tolerează. Președintele spune foarte clar că nu va accepta nicio colaborare cu AUR. Este singurul care spune acest lucru. Şi PNL, şi USR fac declaraţii în direcţia AUR.

Iar președintele este izolat în acest moment, cât și pus într-o situaţie destul de complicată. Pentru că a încercat să găsească o soluție, a cerut dezescaladare, iar răspunsul PSD a fost o escaladare. Pentru că moțiunea de cenzură este o escaladare.

„PSD îi spală imaginea domnului Bolojan”

– Cu ce imagine rămâne premierul Ilie Bolojan?

– Eu nu știu dacă în mod necesar imaginea prim-ministrului se va îmbunătăți sau nu. Cu siguranță, unii vor compara atitudinea sa cu comportamentul absolut neprincipial al PSD. Deci s-ar putea să mai câștige. În plus, din punct de vedere ideologic, PSD îi spală imaginea domnului Bolojan, pentru că deschiderea faţă de AUR este ca o sinucidere.

În general, în acest conflict, premierul Bolojan a încercat să se poziționeze ostil față de PSD. Declaraţia cu „şobolanii” a fost exemplară din acest punct de vedere. Și faptul că nu a fost conștient de întreaga semnificaţie a declarației nu schimbă cu nimic situaţia.

Îmi e greu să vă spun dacă Ilie Bolojan va ieși sau nu a întărit. Dar, în orice caz, cred că grupările ostile domniei sale vor profita de orice slăbiciune. Nu sunt convins că se va întări pentru că principalul atuu pe care îl are un prim-ministru, care este şef de partid, este că poate să oferă acces la resurse. Dacă nu mai e prim-ministru, nu mai oferă acces la resurse.

– Cum vedeți finalul săptămânii?

– Cred că moţiunea de cenzură, dacă se va depune, va fi discutată săptămâna viitoare, cel mai devreme. Încă nu sunt convins că PSD va merge până la capăt, sunt curios dacă va face acest lucru. Pentru că riscă foarte mult! Poate rămâne în offside, poate să se trezească că AUR îl susţine formal, dar nu votează moţiunea. Şi, încă o dată, doar PSD şi AUR nu au palamentarii necesari pentru a trece moţiunea.

„Extremiștii din SOS şi POT au de câştigat cel mai mult de la Guvern”

– Dar grupul parlamentar PACE, parlamentarii neafiliaţi, minorităţile nu sunt mai uşor de convins?

– De ce n-ar fi mai ușor de convins de domnul Bolojan? Pentru că au nevoie de acces la resurse. Suntem aici în dilema tipică a prizonierului. Poziția PSD, AUR și a celorlalți e foarte complicată, pentru că trebuie să bazeze pe ceva anumit încredere. Și nu știu ce ar putea să crească încrederea între aceste părți. Aşadar, nimeni nu ştie ce se va întâmpla.

Grupul extremiștilor care au plecat din AUR și din SOS și POT au de câștigat cel mai mult de la Guvern, nu de la PSD. PSD nu cred că poate în momentul de față să spere să mai ajungă la guvernare.

– Păi, dacă depun moţiune de cenzură, trebuie să aibă alternativă, nu?

– PSD are o întreagă istorie de moțiuni de cenzură pe care le-a votat fără să ajungă la guvernare, începând cu 2009 și căderea guvernului Boc. Pare că nu a învățat foarte multe din acest trecut. În general, moțiunile PSD de cenzură au succes când sunt împotriva propriului Guvern. Domnul Grindeanu îşi aduce aminte mai bine acest lucru.