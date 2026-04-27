Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul făcut în ziua consultărilor de la Cotroceni
PSD şi AUR vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, au anunțat, luni, Marian Neacșu (PSD) și Petrişor Peiu (AUR). Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună, spunând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut vreun demers în acest sens.
- Președintele AUR, George Simion, va face declarații de presă de la ora 11:00
Numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.
„În urma mai multor rânduri de discuții între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de parte tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Abordarea politică va fi, probabil, explicitată în cursul zilei de către președinții de partide”, a declarat Neacșu.
Social-democratul a precizat că PSD va lua „decizia finală” în cadrul ședinței de BPN de la ora 14.
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a precizat că cele două formațiuni politice vor redacta împreună moțiunea de cenzură „cu scopul de a merge cu ea în Parlament și a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai”.
Peiu şi Neacşu au declarat că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare, precizând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens.
Anunțul comun PSD-AUR privind moțiune de cenzură comună a fost făcut în timp ce liderii fostei coaliții discută cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, despre PNRR și programul SAFE.
Știre în curs de actualizare.