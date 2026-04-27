Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul făcut în ziua consultărilor de la Cotroceni

PSD şi AUR vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, au anunțat, luni, Marian Neacșu (PSD) și Petrişor Peiu (AUR). Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună, spunând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut vreun demers în acest sens.

Președintele AUR, George Simion, va face declarații de presă de la ora 11:00

Numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuții între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de parte tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Abordarea politică va fi, probabil, explicitată în cursul zilei de către președinții de partide”, a declarat Neacșu.

Social-democratul a precizat că PSD va lua „decizia finală” în cadrul ședinței de BPN de la ora 14.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a precizat că cele două formațiuni politice vor redacta împreună moțiunea de cenzură „cu scopul de a merge cu ea în Parlament și a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai”.

Peiu şi Neacşu au declarat că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare, precizând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens.

Anunțul comun PSD-AUR privind moțiune de cenzură comună a fost făcut în timp ce liderii fostei coaliții discută cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, despre PNRR și programul SAFE.

