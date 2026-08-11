Droguri, arme și ascunzători pentru bani. Pericolul nevăzut al rezervărilor pe cea mai cunoscută platformă de închiriere

Rezervările flexibile, pe termen scurt, de locuințe au ajuns să fie folosite pentru depozitarea și ambalarea drogurilor, precum și pentru ascunderea armelor și a banilor, spune Ine Van Wymersch.

Închirierile pe termen scurt de tip Airbnb sunt folosite de grupările criminale ca ascunzători pentru bani, droguri, arme și persoane, a declarat cea mai înaltă oficială belgiană responsabilă cu combaterea traficului de droguri.

Sectorul comerțului electronic, aflat în plină expansiune, contribuie „enorm” la facilitarea crimei organizate, a declarat comisarul național belgian pentru combaterea drogurilor, Ine Van Wymersch, potrivit The Guardian.

Autoritățile nu aaveau o idee precisă asupra amplorii problemei, iar infractorii profită de flexibilitatea oferită de platformele de rezervare pe termen scurt, a precizat ea pentru publicația britanică.

„Ai nevoie de cineva care să ridice o încărcătură din port. Nu știi exact când va sosi nava. Ei bine, poți închiria un apartament sau un studio pe Airbnb pentru trei zile. Este foarte flexibil. Dacă nava nu vine la Anvers, ci se îndreaptă spre Marsilia, există posibilitatea anulării gratuite.”

Ea a afirmat că firmele de închiriere pe termen scurt au „un scop legal foarte bun”, dar trebuie să fie mai reziliente pentru a evita abuzurile din partea infractorilor.

La începutul lunii august, poliția belgiană a confiscat 3,3 kg de cocaină și 4.845 de euro (4.140 de lire sterline) în numerar dintr-un apartament închiriat prin Airbnb în centrul Bruxellesului, despre care se credea că era folosit pentru depozitarea și ambalarea drogurilor, a relatat agenția de știri Belga. În 2024, când 11 persoane au fost condamnate pentru rolul lor într-o vastă operațiune de trafic de droguri între Belgia și Marea Britanie, a fost dezvăluit public că droguri în valoare de 21 de milioane de euro au fost confiscate dintr-o locuință închiriată prin Airbnb în Staden, Flandra de Vest.

Un reprezentant al Airbnb din Belgia a refuzat să comenteze, dar a îndrumat ziarul britanic către declarațiile recente ale lui Clément Eulry, directorul național al Airbnb pentru Franța și țările Benelux.

Acesta a declarat, pentru De Staandard, că astfel de rezervări cu caracter infracțional reprezintă o minoritate extrem de mică dintre milioanele de rezervări pe care compania le procesează anual. El a afirmat că fiecare astfel caz este unul „prea mult” și că Airbnb a întreprins diverse măsuri, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea rezervărilor suspecte. De asemenea, a precizat că sesizările privind chiriașii problematici sunt întotdeauna transmise poliției și autorităților locale.

Închirierile pe termen scurt reprezintă doar o fațetă a economiei moderne care facilitează activitatea crimei organizate.

Van Wymersch a menționat ușurința cu care se pot crea conturi de e-mail anonime, comunicațiile criptate, criptomonedele și omniprezența serviciilor de livrare a coletelor. „Faptul că comerțul electronic este o afacere în plină expansiune facilitează enorm activitatea crimei organizate.”

Ea a mai spus că firmele de curierat sunt, de asemenea, „expuse unui risc foarte mare” de a fi instrumentalizate de crima organizată, deoarece „nu mai pare o situație suspectă când vezi o dubiță albă oprindu-se în fața casei vecinului tău și… o cutie mică fiind înmânată”.

Belgia, principala poartă de intrare a drogurilor în Europa

Van Wymersch a devenit, în 2023, primul comisar național pentru combaterea traficului de droguri din Belgia, după ce Anversul a devenit principala poartă de intrare a cocainei în Europa.

Numirea ei a urmat unui val de violență și amenințări legate de droguri. În 2022, ministrul belgian al justiției de atunci a fost nevoit să trăiască sub protecția poliției după ce a fost descoperit un presupus complot de răpire a acestuia.

Anversul a suferit o serie de atacuri cu grenade și împușcarea mortală a unei fete de 11 ani, victimă a unui conflict între bande rivale de traficanți de droguri.

Anul trecut, o judecătoare de instrucție care a dorit să-și păstreze anonimatul – și care a fost nevoită să locuiască într-o casă conspirativă timp de patru luni – a avertizat că Belgia riscă să devină un „narco-stat”, într-o critică usturătoare la adresa răspunsului guvernului.

Avertismentul privind „narco-statul” a pornit de la Van Wymersch. Ea își menține opinia ei anterioară conform căreia „dacă nu facem nimic, riscăm să devenim un narco-stat unde nu mai știi cine sunt băieții buni și cine sunt băieții răi”.

Prioritatea ei o reprezintă urmărirea banilor proveniți din activități criminale: „Acest monstru cu multe capete are o singură inimă, iar aceea este banul.”

Strategia ei presupune vizarea micilor întreprinderi – saloane de coafură, saloane de manichiură sau magazine deschise noaptea – folosite pentru spălarea banilor. Mesajul ei către autoritățile locale a fost că acestea trebuie să inspecteze și să investigheze „magazinul dubios” din cartierul lor: „Este important, deoarece toate aceste mici afaceri formează o rețea uriașă.”

Ea a afirmat că grupările criminale și-au schimbat modul de operare, exploatând întreprinderile mici, în loc să folosească „marile structuri de spălare a banilor” din trecut.

Criminalitatea organizată s-a transformat din ierarhii piramidale de sus în jos, legate de încredere, în rețele anonime mai puțin structurate, în care infractorii „nu mai știu la ce rețea aparțin”, a adăugat ea.

Activitățile ilicite sunt externalizate către diferite bande, specializate în spălarea banilor, procurarea sau utilizarea armelor. „Este, de fapt, criminalitatea ca serviciu și este foarte oportunistă”, a spus ea.

După o ascensiune rapidă în cadrul sistemului judiciar belgian, Van Wymersch este cunoscută pentru articularea unei „strategii a aisbergului” de combatere a criminalității organizate legate de traficul de droguri.

Împușcăturile și exploziile reprezintă partea vizibilă a aisbergului, a spus ea, în timp ce sub linia de plutire se află prejudicii care nu sunt întotdeauna legate de crima organizată, de la persoane ucise de șoferi aflați sub influența unor substanțe, până la victimele violenței domestice și ale infracțiunilor sexuale alimentate de consumul de droguri.

Subliniind importanța poliției, ea a afirmat că societatea trebuie să le ofere tinerilor un rol activ pentru a-i împiedica să fie atrași în bandele de traficanți de droguri – practic, topind aisbergul. „Trebuie să investim în «încălzirea apei»”, a spus ea, menționând educația, strategiile de combatere a sărăciei, locuințele și salariile adecvate pentru curierii care efectuează livrări.

În Bruxelles, poliția a înregistrat 101 de împușcături în 2025, un număr care, potrivit presei locale, reprezintă un record, adesea rezultat din războaie teritoriale dintre bande. Van Wymersch vede o legătură între creșterea numărului de împușcături și problemele sociale, „deoarece cei care trag sunt oameni fără nicio perspectivă”.

În Bruxelles, 12,8% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu urmează niciun program de învățământ, nu au un loc de muncă și nu participă la niciun program de formare – un procent peste media națională –, deși cifrele au înregistrat o tendință descendentă încă de la începutul anilor 2000.

„Este naiv să credem că o abordare pur represivă va reduce numărul de împușcături”, a spus Van Wymersch. „Vom vedea mai puține împușcături doar atunci când vor exista mai puține persoane vulnerabile. De fapt, trebuie să consolidăm reziliența societății în ansamblu.”

Asociația Europeană a Caselor de Vacanță, care reprezintă Airbnb și alte platforme, a declarat că aceste companii sunt cele mai în măsură să răspundă la această situație.

Van Wymersch a afirmat că echipa ei intenționează să ia legătura cu platformele de rezervări online: „Ceea ce vrem să aflăm acum este care sunt criteriile care indică o rezervare suspectă, ce putem învăța din asta și cum vă putem ajuta să deveniți mai rezilienți”.