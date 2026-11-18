Lansarea iminentă a jocului „Grand Theft Auto VI” este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante evenimente din industria media și a divertismentului din acest an, transmite CNN, în timp ce BBC scrie că numeroși oameni și-au luat liber de la serviciu pentru a putea să se joace noul „GTA” imediat după ce apare.

Chiar și cele mai mari filme „blockbuster” de la Hollywood costă, de regulă, câteva sute de milioane de dolari pentru a fi realizate; estimările privind costurile pentru „GTA VI” depășesc un miliard de dolari, dublu față de bugetul de producție al oricărui film realizat vreodată.

Potrivit datelor platformei de analiză Sensor Tower, aproximativ 15 milioane de copii ale jocului „GTA VI” au fost deja precomandate. Strauss H. Zelnick, directorul general al Take-Two Interactive, le-a spus investitorilor săptămâna trecută că vânzările se află la „niveluri fără precedent”. Take-Two Interactive este compania-mamă a Rockstar Games, numele mult mai cunoscut care produce franciza de jocuri „GTA”.

„Nu se pune problema dacă GTA VI va fi un succes; întrebarea este cât de mare va fi acest succes”, a declarat pentru CNN Peer Schneider, vicepreședinte executiv și cofondator al IGN Entertainment, cel mai mare site de știri din lume specializat în industria jocurilor video.

„Ultimul joc din serie, GTA V, a încasat un miliard de dolari în doar trei zile – mai repede decât orice film din istorie”, a subliniat Schneider. Pe baza cifrelor privind precomenzile, „GTA VI” a depășit deja cu ușurință acest prag.

Cât costă și când apare „GTA VI”

În România, jocul care va fi lansat miercuri la miezul nopții poate fi precomandat pentru 499,9 lei pe site-ul PlayStation, consola pe care va putea fi jucat, alături de Xbox Series X/S.

Așteptările sunt uriașe, având în vedere că între 2001 și 2013 Rockstar Games a lansat cinci jocuri „GTA”, însă de la apariția precedentului titlu a trecut mai bine de un deceniu.

Rockstar și-a permis totuși să nu se grăbească, deoarece „GTA V” a continuat să se vândă la ani după lansare. Jocul a vândut aproape 235 de milioane de copii în întreaga lume, iar modul său multiplayer online i-a făcut pe gameri să revină și să cheltuiască bani pentru el.

Între timp, o întreagă generație de jucători a crescut: tinerii care erau în liceu sau la facultate când a apărut „GTA V” sunt acum adulți în toată firea, unii dintre ei cu familie și copii.

„GTA V” instalat pe un laptop, FOTO: Rokas Tenys / Dreamstime.com

De ce sunt atât de populare jocurile „GTA”

Nerăbdarea este cu atât mai mare cu cât Rockstar și Take-Two au vizat inițial o lansare anul trecut, dar au amânat-o în repetate rânduri, sporind și mai mult miza lansării din această săptămână.

„Rockstar creează orașe minuțios detaliate, pline de străzi și alei de explorat, le populează cu cetățeni virtuali pe care jucătorii îi pot întâlni, înregistrează zeci de posturi de radio – unele cu muzică, dar și posturi de radio cu emisiuni de dezbateri – pe care jucătorii le pot asculta. Umplu harta cu activități pe care jucătorii le pot încerca, apoi îi lasă să exploreze lumea jocului în voie”, a explicat pentru CNN Stephen Totilo, care scrie despre industria jocurilor video de peste două decenii.

El a remarcat că de data aceasta Rockstar „a adăugat și o poveste de dragoste”. „Joci cu ambii membri ai unui cuplu de infractori. Gândiți-vă la GTA VI ca la o versiune interactivă a poveștii lui Bonnie și Clyde, în care controlezi viețile dramatice și violente ale celor doi tâlhari îndrăgostiți”, a explicat el.

Zeci de mii de ore de concediu cerute pentru a juca „GTA VI”

Victoria Evans, o femeie din Marea Britanie, a relatat pentru BBC că nu lasă nimic la voia întâmplării înainte de lansarea de la miezul nopții de miercuri. Și-a programat alarma și și-a luat o zi liberă de la serviciu. Ea spune că a trecut lansarea jocului în formularul de solicitare a concediului, iar cererea i-a fost aprobată, în pofida faptului că șeful ei „nu știe ce este GTA 6”.

BBC arată că ea este departe de a fi singura în această situație. Compania de software pentru resurse umane BrightHR a analizat datele privind absențele de la serviciu ale peste 1,2 milioane de angajați din 70.000 de companii din Regatul Unit, în ziua lansării jocului.

Analiza a arătat că „GTA” a fost menționat în 4,6% dintre cererile de concediu depuse de angajații britanici. Pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie, se estimează că au fost solicitate 83.000 de zile libere pentru a putea juca acest titlu.

Jucătorii sunt cunoscuți de mult timp pentru faptul că își iau zile libere de la serviciu cu ocazia lansărilor importante de jocuri.

Când „Red Dead Redemption 2” a fost lansat în octombrie 2018, utilizatorii rețelelor sociale își împărtășeau planurile de a-și lua ziua liberă, iar o companie de analiză ar fi constatat că mai mulți oameni vorbeau despre faptul că urmau să-și anunțe angajatorii că sunt bolnavi pentru a putea juca acest titlu decât în cazul oricărui alt joc din acel an.

Discuții similare au avut loc înainte de lansarea jocului „Cyberpunk 2077” în decembrie 2020, când fanii discutau despre posibilitatea de a-și lua mai multe zile libere pentru a se putea juca.

Furnizorii de internet și-au mărit capacitățile în așteptarea lansării noului joc „GTA”

Iar solicitarea unei zile de concediu este doar una dintre modalitățile prin care fanii se asigură că vor fi pregătiți pentru ziua cea mare. Alții își cumpără o consolă nouă pe care să joace sau chiar pretind că se află la jumătatea distanței în jurul globului pentru a obține acces mai devreme la joc.

Jennifer Holmes, directorul executiv al London Internet Exchange, a declarat că, deși jocul de 212 GB poate fi descărcat în avans, mai mulți furnizori de internet din Regatul Unit au „mărit capacitatea rețelelor în anticiparea unei cereri mai mari” pentru lansare.

Unii angajatori și anumite instituții au decis să intre în jocul acestui trend legat de „GTA VI”, oferind stimulente asociate cu lansarea. Printre acestea se numără Divizia a 3-a de Infanterie a Armatei SUA, cu baza la Fort Stewart, în statul Georgia.

Aceasta le-a oferit unor militari aflați în serviciu activ o permisie de patru zile pentru a juca titlul atunci când va fi lansat, cu condiția să semneze un contract de reînrolare pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

„Ideea a fost să avem un program de stimulente inedit, care să aibă legătură cu interesele soldaților”, a declarat pentru BBC în momentul lansării ofertei locotenent-colonelul Angel Tomko, ofițer pentru relații publice al unității militare.

Copii fizice ale jocului „GTA VI” pregătite într-un magazin înainte de lansarea oficială, FOTO: Sebastian Gollnow / DPA / Profimedia

„Mutare” în Noua Zeelandă pentru a intra în joc cu câteva ore mai devreme

Pe lângă faptul că își iau zile libere, unii jucători au discutat și despre o portiță tehnică ce le-ar putea oferi câteva ore prețioase în plus de joc înainte ca acesta să fie deblocat oficial în țara lor.

Deoarece „GTA VI” va fi lansat la aceeași oră în toate regiunile planetei, Noua Zeelandă va deveni unul dintre primele locuri în care jocul va fi disponibil, întrucât acolo se face miezul nopții cel mai devreme, datorită poziției țării în apropierea liniei internaționale de schimbare a datei.

Acest lucru i-a determinat pe unii jucători să caute modalități de a-și „păcăli” consolele să creadă că se află în această țară insulară, deși, în realitate, sunt la mii de kilometri distanță.

Potrivit Google Trends, căutările pentru expresia „GTA 6 New Zealand trick” au crescut cu peste 5.000% doar în Marea Britanie în ultima lună.

Jurnalista de gaming Vic Hood a declarat că mulți jucători vor încerca să acceseze jocul mai devreme pentru a „intra în acțiune cât mai repede posibil”, dar și pentru a evita să afle „spoilere” despre poveste.

Însă jucătorii care aleg să folosească această portiță riscă să încalce Termenii și Condițiile companiilor și s-ar putea confrunta cu restricții aplicate conturilor lor sau chiar să piardă accesul la jocurile digitale pe care le dețin.

„GTA VI” nu apare și pentru PC miercuri la miezul nopții

Unii jucători vor trebui să aștepte chiar mai mult decât cei care folosesc console pentru a pune mâna pe „GTA VI”, deoarece titlul nu va fi disponibil pe PC la momentul lansării, la fel ca în cazul lansărilor anterioare din seria „GTA”.

„Să ne gândim și la utilizatorii de PC, care vor trebui să trăiască indirect experiența jocului urmărind videoclipurile altora de pe YouTube și transmisiunile live de pe Twitch”, a declarat pentru BBC gamerul Stephen Finn.

Iar mesaje publicate pe Reddit și videoclipuri încărcate pe YouTube arată că fanii cumpără console special pentru a putea juca acest titlu.

„Așadar, singurul joc pe care îl voi avea instalat aici va fi GTA”, a spus creatorul de conținut „isoish”, ce are peste 140.000 de abonați pe YouTube.

„Întreaga consolă PS5 este pentru GTA 6”, a subliniat acesta.