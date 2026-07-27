Gunther von Hagens, controversatul anatomist „Doctor Death”, a murit la vârsta de 81 de ani și va fi plastinat

Anatomistul german Gunther von Hagens, creatorul controversatelor expoziții „Body Worlds” în cadrul cărora sunt expuse corpuri umane și animale disecate a murit la vârsta de 81 de ani, relatează luni BBC, citând anunțul făcut de familia sa.

Von Hagens, supranumit uneori „Doctor Death” (Doctorul Morții) a devenit celebru pentru dezvoltarea unei tehnici numite plastinare (cunoscută și drept plastinație), prin care lichidele și țesutul adipos din cadavre sunt înlocuite cu cauciuc și polimeri.

Familia sa a declarat într-un comunicat că acesta și-a exprimat dorința ca propriul corp să fie supus plastinării și că intenționează să îi respecte această ultimă dorință.

Potrivit comunicatului, peste 58 de milioane de persoane din întreaga lume au vizitat expozițiile sale. Cu toate acestea, grupurile religioase și alte organizații au criticat în mod frecvent expunerea rămășițelor umane.

Expoziție „Body Worlds”, FOTO: Neil Milton / Zuma Press / Profimedia

Gunther von Hagens suferea de Parkinson de aproape 20 de ani

Comunicatul remis luni de familie precizează că von Hagens a murit vinerea trecută, la o zi după ce fusese internat într-o clinică din Heidelberg, Germania, în urma unei hemoragii cerebrale. El suferea de boala Parkinson de aproape două decenii.

„A fost dorința expresă a lui Gunther von Hagens ca, după moarte, corpul său să fie pus la dispoziție pentru plastinare”, se arată în comunicat. „Familia sa va respecta și va îndeplini această dorință”, notează acesta.

Născut în Polonia ocupată de naziști în ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război Mondial, von Hagens a crescut în Germania de Est comunistă, înainte de a fugi în Germania de Vest, în anul 1970.

În anii care au urmat el a dezvoltat procesul de plastinare. Specimenele astfel obținute au început să fie utilizate ca materiale didactice în universități și de către institute de cercetare.

Creațiile anatomistului au început să fie expuse publicului mult mai târziu

Von Hagens a început însă să prezinte expozițiile „Body Worlds” în întreaga lume abia spre sfârșitul anilor 1990.

Colegii săi i-au adus un omagiu, descriindu-l drept „un pionier, un cercetător, un inventator” care a făcut „anatomia accesibilă publicului larg”. Criticii săi, în schimb, l-au acuzat de voyeurism și de faptul că a obținut profit comercial din moarte.

În 2002, el a stârnit o nouă controversă după ce a realizat, în fața camerelor de filmat, prima autopsie publică din Londra din ultimii 170 de ani. Autoritățile avertizaseră că evenimentul ar putea fi ilegal, însă în cele din urmă nu au fost formulate acuzații împotriva sa.