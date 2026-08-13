Gusturi de vară, mai ușor de pregătit cu electrocasnicele mici Gorenje

Vara este, înainte de toate, despre timp petrecut împreună. Zilele lungi și călduroase ne invită să ieșim mai mult în aer liber, să ne bucurăm de natură, de băuturi răcoritoare, fructe proaspete și mese pregătite alături de familie și prieteni.

În același timp, unele dintre cele mai frumoase momente ale verii se întâmplă chiar acasă, când ne bucurăm de aroma preparatelor proaspăt pregătite și gustul unui suc de fructe rece, sau de o înghețată făcută în propria bucătărie.

Pentru a aduce mai multă simplitate în rutina de zi cu zi, Gorenje propune o selecție de electrocasnice mici, perfecte pentru sezonul cald: ajutoare practice pentru prepararea băuturilor, gustărilor și deserturilor de vară, dar și pentru momentele petrecute în aer liber. Această gamă dispune de reduceri de vară în perioada 13-19 august 2026 în toate magazinele Altex și MediaGalaxy.

Un plus de prospețime pentru zilele de vară

Fructele și legumele proaspete sunt printre ingredientele preferate ale sezonului, iar sucurile preparate acasă sunt o modalitate simplă de a le integra în meniul zilnic. Storcătorul Gorenje VitaWay JC200BE ajută la prepararea rapidă a sucurilor din fructe și legume. Datorită tehnologiei de stoarcere prin presare, aparatul permite obținerea, în doar câteva minute, a unor băuturi proaspete și aromate, potrivite pentru micul dejun, după sport sau pentru o pauză răcoritoare într-o zi călduroasă.

Înghețata preferată, pregătită acasă

Parcă nu e vară fără înghețată. Arome clasice și combinații creative de fructe, ciocolată sau iaurt, deserturile reci pot fi acum pregătite cu ușurință chiar acasă. Aparatul pentru înghețată Gorenje ICM10W este o soluție compactă, concepută pentru prepararea unei varietăți de deserturi și băuturi reci. Poate fi utilizat pentru înghețată, sorbet, gelato, frozen yogurt sau băuturi reci, oferind libertatea de a combina ingredientele și aromele preferate.

Aparatul dispune de trei moduri de funcționare: înghețare, amestecare și răcire, și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -18°C și -35°C, pentru obținerea texturii potrivite în funcție de preparatul ales.

Gustări rapide pentru zilele aglomerate

În timpul verii, când timpul petrecut în bucătărie este adesea mai scurt, soluțiile rapide pentru pregătirea meselor devin cu atât mai utile. În acest context, cuptorul cu microunde Gorenje MO20A3WH poate deveni un ajutor practic în bucătăria de vară, mai ales atunci când este nevoie de o masă sau o gustare pregătită rapid.

Fără bucătărie? Nicio problemă

Vacanțele, campingul sau mesele pregătite în aer liber nu oferă întotdeauna acces la o bucătărie complet echipată. Plita portabilă cu inducție Gorenje ICR2000SP poate fi utilizată în diferite contexte, de la grătare și mese în aer liber până la camping sau călătorii cu rulota, acolo unde există acces la o sursă de electricitate. Inducția oferă încălzire rapidă, control precis al temperaturii și o suprafață ușor de curățat, transformând prepararea unei mese într-o experiență mai simplă chiar și departe de bucătăria de acasă.

Un look impecabil pentru serile de vară

Serile de vară înseamnă cine în aer liber, evenimente, petreceri și vacanțe, iar ținutele preferate au și ele nevoie de puțină atenție. Fierul de călcat cu aburi Gorenje SIH3200WR ajută la obținerea unui aspect îngrijit al hainelor și poate fi utilizat pentru diferite tipuri de materiale. Talpa fierului de călcat este potrivită pentru țesături precum bumbacul sau inul, în timp ce aburul contribuie la netezirea cutelor și la pregătirea rapidă a hainelor pentru următoarea ieșire.

Electrocasnice mici pentru o vară mai simplă

Gama de electrocasnice mici Gorenje combină designul modern cu funcționalitatea și include soluții pentru numeroase activități de zi cu zi. Fie că este vorba despre un suc rece dimineața, o înghețată pregătită pentru familie, o masă improvizată în aer liber sau pregătirile pentru o seară de vară, electrocasnicele mici Gorenje sunt concepute pentru a face rutina mai simplă și pentru a lăsa mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Articol susținut de Gorenje