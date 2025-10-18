Guvernatorul Băncii Angliei spune că efectele Brexit oferă lumii un avertisment despre barierele comerciale

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va continua probabil să afecteze creșterea economică a țării în următorii ani, oferind un avertisment lumii cu privire la daunele cauzate de crearea de bariere comerciale, a declarat guvernatorul Băncii Angliei (BoE), Andrew Bailey, sâmbătă, potrivit Reuters.

BoE a prognozat de multă vreme că votul pentru Brexit din 2016 va afecta exporturile din cauza fricțiunilor legate de reglementări, în ciuda acordului din 2020 care prevede menținerea unui comerț fără taxe vamale între Marea Britanie și UE.

„Dacă mă întrebați care este impactul asupra creșterii economice… răspunsul este că, în viitorul previzibil, acesta este negativ, dar pe termen lung (orizonturi) ar trebui să existe un contrabalans pozitiv, deși parțial”, a declarat Bailey la reuniunea de la Washington a Grupului de 30, un organism internațional consultativ care include bancheri centrali și finanțatori.

Lideri financiari din întreaga lume s-au întâlnit la Washington în această săptămână pentru reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional, unde impactul tarifelor americane a fost unul dintre principalele subiecte de discuție.

Potrivit guvernatorului BoE, Brexitul a evidențiat faptul că afacerile se pot adapta la condiții comerciale mai dificile, dar că acest lucru necesită timp, iar creșterea va fi totuși mai mică.

„Fă o economie să fie mai puțin deschisă și va restricționa creșterea, deși pe o perioadă mai lungă comerțul se va ajusta și se va reconstrui. Și se pare că asta s-a întâmplat. Același argument este valabil și pentru economia mondială și tarife”, a explicat Andrew Bailey.

Oficiul pentru responsabilitate bugetară al guvernului britanic estimează că Brexitul va reduce nivelul de productivitate pe termen lung al Marii Britanii cu 4%, față de scenariul în care ar fi rămas în UE.

Bailey a menționat că și îmbătrânirea populației provoacă obstacole pentru creșterea economică.