Guvernatorul Californiei a anulat toate cele 548 de condamnări la moarte din stat. Ce se va întâmpla cu deținuții

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a decis joi să comute pedepsele cu moartea pentru toți cei 548 de deținuți aflați pe culoarul morții din acest stat, într-o acțiune fără precedent în istoria modernă a Statelor Unite. Newsom a declarat că a luat această decizie deoarece consideră pedeapsa capitală inacceptabilă din punct de vedere moral, potrivit New York Times. Newsom a luat această decizie cu doar două luni înainte de încheierea mandatului.

Astfel, toate condamnările la moarte au fost transformate în pedepse cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Măsura de amploare va necesita, în unele cazuri, o analiză din partea celei mai înalte instanțe a statului și ar putea fi contestată în justiție.

„Uciderea autorizată de stat este incompatibilă cu valorile Californiei, subminează fundamentele sistemului nostru juridic și ne afectează pe fiecare dintre noi”, a scris Newsom într-o scrisoare deschisă adresată locuitorilor Californiei.

„Știu că nu putem executa oameni într-un sistem juridic imperfect și, în același timp, să rămânem fideli valorilor noastre fundamentale, în primul rând dreptatea și respectul pentru demnitatea umană”, a adăugat guvernatorul.

Newsom nu este primul guvernator care dispune comutarea pedepselor tuturor deținuților aflați pe culoarul morții dintr-un stat. Numărul mare de persoane condamnate la moarte în California face însă ca decizia sa să aibă o importanță deosebită.

California are mai mulți deținuți condamnați la moarte decât orice alt stat american, iar măsura luată de Newsom anulează aproximativ un sfert din totalul condamnărilor la moarte din Statele Unite

Newsom ia în calcul o candidatură la președinția Statelor Unite, potrivit sursei citate. Măsura l-ar putea face un candidat mai atractiv pentru alegătorii liberali în alegerile primare ale Partidului Democrat, dar, cel mai probabil, l-ar expune criticilor în cazul alegerilor generale.

Oponenții pedepsei cu moartea au pregătit o campanie publicitară la nivel național prin care îl laudă pe Newsom pentru această decizie. Reclama, cu o durată de un minut, prezintă hotărârea guvernatorului drept un act de curaj și leadership. Spotul va fi difuzat în zeci de emisiuni de știri și politice din întreaga țară, a declarat Dan Newman, strateg democrat care îi oferă consultanță atât lui Newsom, cât și organizațiilor care se opun pedepsei cu moartea și care finanțează campania publicitară.

Printre persoanele aflate pe culoarul morții din California se numără și criminali notorii, precum Richard Allen Davis, care ucis o fetiță de 12 ani, Polly Klaas, după ce a răpit-o din locuința familiei sale, în 1993. Pe lista condamnaților la moarte se mai află Cary Stayner, care a ucis patru femei în apropiere de Parcul Național Yosemite, în 1999, și Charles Ng, un criminal în serie care a comis crime în anii 1980.