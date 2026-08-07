Guvernul a adoptat măsuri pe piaţa de energie electrică. Transelectrica va putea deconecta marii consumatori industriali

Transelectrica va putea dispune măsuri în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică, ultima dintre soluţii fiind limitarea în tranşe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, însă măsura se aplică doar marilor consumatori industriali și nu îi vizează pe consumatorii casnici, conform News.ro.

Potrivit Executivului, Dispecerul Energetic Național din cadrul Transelectrica va putea interveni doar dacă evoluția sistemului energetic o va impune, iar măsurile vor fi aplicate în ordinea priorității.

Aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică, în următoarea ordine de prioritate:

Creşterea rezervelor tehnologice de sisteme din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora;

Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziţia Dispeceratului Energetic Naţional;

Reducerea/anularea capacităţii disponibile de interconexiune pe direcţia export;

Reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcţia export;

Limitarea în tranşe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, în condiţiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori, şi nu vizează consumatorii casnici.

Guvernul subliniază că Hotărârea de Guvern „nu determină automat reducerea consumului” și nu obligă Transelectrica să impună restricții.

„Aplicarea efectivă va fi în funcţie de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Naţional şi de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanţă, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menţinerea funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional”, precizează Guvernul.

Aplicarea limitărilor va depinde exclusiv de necesarul real de echilibrare a sistemului și va putea viza doar anumite tranșe de consumatori, pe perioada în care condițiile tehnice o justifică.

Consumatorii finali vizaţi vor fi informaţi individual, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea măsurii, cu precizarea momentului începerii, a intervalului de aplicare şi a tranşei sau tranşelor activate.

Consumatorii casnici şi rezidenţiali sunt exceptaţi de la Normativul de limitare a consumului şi de la Normativul de deconectări manuale.

De asemenea, sunt protejate categoriile de consumatori a căror întrerupere ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa persoanelor ori ar putea genera consecinţe grave asupra unor procese tehnologice critice, precum spitalele şi alte unităţi medicale, serviciile de urgenţă, anumite instalaţii critice din industrie, sistemele de alimentare cu apă sau alte infrastructuri esenţiale, în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile.