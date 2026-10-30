Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară. Anunțul făcut de ministrul de Finanțe

Alexandru Nazare a anunțat că rectificarea bugetară aprobată vineri nu presupune cheltuieli suplimentare, potrivit unor declarații de presă făcute la finalul ședinței de guvern citate de news.ro.

Sănătatea este domeniul care primeşte cele mai mari sume. De asemenea, au fost alocate sume suplimentare pentru pensii, drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, administrațiile locale și proiectele PNRR.

„Despre rectificarea de astăzi, am luat în calcul un PIB de 2086 de miliarde, nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut, am adăugat la investiţii, am făcut relocări şi prioritizări printr-o fundamentare şi o analiză foarte clară a execuţiei fiecărui ordonator în parte. Am utilizat blocajul pe care l-am avut la dispoziţie, aproximativ 4 miliarde din cele 5 miliarde de blocaj, astfel încât să creăm spaţiul pentru investiţiile esenţiale”, a explicat Nazare.

Nazare: „Mai avem 70 de miliarde de finanţat în aceste 8 săptămâni”

Ministrul Finanțelor a declarat, după ședință, că ținta de deficit rămâne la 6,2% din PIB și că România mai are de finanțat 70 de miliarde de lei în următoarele opt săptămâni.

„Cred că prin această rectificare, prin anunţul acestei rectificări, ne putem deschide în mod credibil calea pentru a utiliza fereastra de oportunitate pentru o ieşire pe pieţe în perioada următoare. Reamintesc faptul că mai avem 70 de miliarde de finanţat în aceste 8 săptămâni care urmează şi fiecare pas este extrem de important pentru asigurarea acestor sume.

E un mesaj foarte important că de la momentul învestirii acestui guvern, costurile de finanţare au scăzut cu 40-60 de puncte de bază, dacă este vorba de finanţarea naţională, şi cu 20-30 de puncte de bază, dacă este vorba de euro-obligaţiuni”, a arătat Nazare.

Acesta subliniază că „efectul pe pieţe internaţionale al faptului că România a investit cu un guvern care transmite mesaje credibile a fost asumat”.

Ce se întâmplă în Educație

Ministrul Finanţelor a mai afirmat că sectorul educaţiei nu a pierdut bani, prin rectificarea bugetară, în şedinţa de Guvern fiind schimbată propunerea iniţială privind sumele alocate acestui domeniu.

„Educaţia a primit 145 de milioane din blocajul iniţial, între forma publicată şi aprobarea de astăzi în guvern”, a spus Nazare, arătând că banii alocaţi în plus sunt pentru universităţi, pentru cheltuieli şi pentru continuitatea serviciilor de educaţie”, a precizat el.

Ce conține rectificarea

Potrivit documentului de Ordonanță de urgență publicat de guvern, rectificarea asigură fondurile necesare pentru serviciile medicale și medicamente, pentru drepturile salariale și pentru cheltuielile sociale, prin redistribuirea resurselor în funcție de execuția bugetară pe primele nouă luni și de necesarul estimat până la sfârșitul anului.