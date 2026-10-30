Guvernul a aprobat o masă de protocol pentru 1.000 de persoane, după ce Ilie Bolojan a scos proiectul de pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Executivului

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, hotărârea privind susținerea candidaturii României pentru un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), inclusiv organizarea unei recepții la care va fi oferită o masă tradițională pentru aproximativ 1.000 de persoane. Proiectul fusese retras de pe ordinea de zi a ultimei ședințe de Guvern conduse de Ilie Bolojan, decizie care a provocat un schimb de acuzații între reprezentanții ANCOM și fostul Executiv, potrivit News.ro.

Candidatura României va fi susținută în cadrul conferinței Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, programată la Doha, în Qatar, în perioada 9-27 noiembrie 2026.

Activităţile de susţinere a candidaturii României se vor realiza de către delegaţia ANCOM, din care pot face parte şi reprezentanţi ai altor instituţii publice, inclusiv ai Parlamentului României.

„De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii de organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026″, arată Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentelor analizate de Cotidianul.ro, ANCOM propune cheltuieli de protocol în valoare de 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 47.000 de euro, pentru organizarea recepției. Suma este mai mică decât cea prevăzută în proiectul retras de Ilie Bolojan, care se ridica la 860.000 de lei, respectiv aproximativ 161.000 de euro. Suma alocată per participant este de circa 250 de lei.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT) este agenţia specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, înfiinţată în anul 1865, fiind astfel şi cea mai veche dintre agenţiile specializate ONU.

În prezent, UIT numără 194 de state membre şi peste 1000 de reprezentanţi ai sectorului privat şi ai mediului academic.

Vicepreședintele ANCOM l-a acuzat pe Bolojan de „ipocrizie halucinantă” și „superficialitate”

La finalul săptămânii trecute, vicepreşedintele ANCOM, Pavel Popescu, îl acuza pe fostul premier Ilie Bolojan, lider al PNL, partid din care a făcut parte şi el, că „a sabotat” cu bună ştiinţă eforturile diplomatice făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul UIT.

El spunea că decizia a venit din „incapacitatea” lui Bolojan de a înţelege importanţa deţinerii unei astfel de poziţii de către ţara noastră, acompaniată de „o ură viscerală pentru autorităţile de reglementare” şi „superficialitatea cu care el şi consilierii săi amatori, în bătaie de joc, au citit proiectul de hotărâre de guvern”.

„Printr-o mostră de ipocrizie halucinantă, dar specifică mormântului (politic) văruit Ilie Bolojan, în aceeaşi şedinţă de guvern în care a sabotat candidatura României la ITU, fostul premier a aprobat, printr-un alt HG, alocarea sumei de 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României şi activităţile culturale de la Satul Francofoniei, care vor avea loc în marja Summitului din Cambodgia, summit unde Dacian Cioloş îşi va susţine candidatura la funcţia de Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei”, a mai spus Pavel Popescu spătămâna trecută.

Guvernul Bolojan: „O chermeză cu o mie de persoane, program artistic şi cadouri de protocol”

În replică, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, afirma că Pavel Popescu de la ANCOM „minte cum respiră”, supărat că în ultima şedinţă condusă de Ilie Bolojan nu s-a aprobat finanţarea pentru candidatura sa la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, dar s-ar fi aprobat bani pentru candidatura lui Dacian Cioloş la Organizaţia Internaţională a Francofoniei.

Finanţarea pentru participarea României la Summitul Francofoniei a fost adoptată în 11 septembrie, nu în ultima şedinţă, afirma Dogioiu, care-l acuza pe Pavel Popescu că dorea finanţare pentru „o chermeză cu o mie de persoane, program artistic şi cadouri de protocol”.

„Premierul Ilie Bolojan a dispus scoaterea acestei HG, împinse strategic pe agenda ultimei şedinţe de Guvern. O poate valida dl premier Niculescu, dacă e aşa de bună pentru ţară”, a scris, duminică, într-o postare pe Facebook Ioana Dogioiu.