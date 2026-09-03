Guvernul a decis câți bani vor primi elevii ce au obținut media 10 la Bac și la Evaluarea Națională

Guvernul a aprobat în ședința de joi sumele pe care le vor primi elevii care au obținut nota 10 la Bacalaureat și la Evaluarea Națională în această vară, anunță un comunicat al Palatului Victoria.

„Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din anul 2026, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional”, potrivit sursei citate.

Astfel, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor beneficia de un stimulent financiar în valoare de 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat vor primi un stimulent de 5.000 de lei.

Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare a banilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Suma totală necesară pentru acordarea stimulentelor de 474.000 de lei, din care 14.000 de lei pentru absolvenții clasei a VIII-a și 460.000 de lei pentru absolvenții de liceu.

„Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026 și nu generează un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat”, se precizează în comunicat.

În anul 2026, 7 absolvenți ai clasei a VIII-a și 92 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenele naționale.