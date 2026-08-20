Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de dolari refuză să reducă drastic taxele pe țigări. Acuzații că a pierdut până și „controlul asupra pieței negre”

Guvernul australian a respins apelul partidului de extremă-dreaptă „One Nation” de a reduce drastic taxele pe țigări – o măsură care să ducă la scăderea prețurilor și la reducerea criminalității -, pledând în schimb pentru o intensificare a luptei împotriva tutunului ilegal care inundă țara.

„Cred că accentul trebuie pus pe aplicarea legii”, a declarat miercuri trezorierul adjunct Daniel Mulino, adăugând că Executivul de la Canberra va continua să colaboreze cu guvernele locale ale statelor și teritoriilor pentru combaterea contrabandei cu țigări, relatează Bloomberg.

„Este posibil să mai existe o cantitate de tutun ilegal în sistem”, a afirmat Mulino, care susține că cea mai bună abordare este „depunerea unor eforturi mai mari în aplicarea legii”.

El a recunoscut, însă, că crima organizată este acum „adânc înrădăcinată” pe piață.

Daniel Mulino a răspuns astfel la o propunere a liderei partidului „One Nation”, Pauline Hanson, de a reduce cu 75% taxele pe tutun.

Prețuri exorbitante la țigări

Hanson a susținut, într-o declarație, că politica actuală „a eșuat și susține acum crima organizată”, adăugând că guvernul nu numai că a pierdut venituri, ci și „a pierdut controlul asupra pieței negre”.

În ultimele două decenii, Australia a majorat taxele pe țigări la un nivel care a făcut ca achiziționarea țigărilor legale să fie prea costisitoare pentru majoritatea oamenilor. Acest lucru i-a împins pe mulți în brațele celor care operează pe piața neagră și care oferă produse ilegale la prețuri mici.

Un pachet de 20 de țigări al unei mărci de top costă în prezent până la 60 de dolari australieni (42 de dolari americani) în Australia, în timp ce un pachet vândut ilegal poate costa mai puțin de jumătate din acest preț.

Prețul exorbitant nu numai că a stimulat un val de țigări de contrabandă, dar a declanșat și o serie de războaie între bande, pe măsură ce grupările criminale care importă și vând aceste produse se luptă între ele pentru controlul profitabilei piețe negre.

Creșterea comerțului ilegal erodează veniturile fiscale ale guvernului și subminează, de asemenea, politica de sănătate, întrucât australienii consumă acum mai multă nicotină. Biroul de statistică a estimat la începutul acestui an că până la 80% din totalul consumului de nicotină din Australia de anul trecut a fost ilegal.

Țigări deasupra unor bancnote australiene. Imagine ilustrativă. FOTO: © Flowertime | Dreamstime.com