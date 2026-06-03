Guvernul Bolojan comunică acordarea unui contract de 196 de milioane de euro din SAFE către Digi România SA / „E un contract semnat la nivelul SRI”, a spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului / Ce s-a angajat Digi să facă

Digi România (fost RCS&RDS) se angajează să realizeze în România, în cadrul pachetului SAFE, o „platforma integrată de tip LLM”. Este denumirea folosită internațional pentru platforme de inteligență artificială precum Chat GPT, Gemini sau Claude.

HotNews a întrebat la Guvern dacă e vorba de un contract între SRI și Digi, informație care nu apare în comunicatul Palatului Victoria.

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a confirmat: ”E un contract semnat la nivelul SRI”.

HotNews a solicitat reacții de la SRI și de la Digi România.

Pe lista guvernului mai apare o firmă cunoscută.

Guvernul României a comunicat marți, 2 iunie, că a alocat grupului Digi România ceea ce devine unul dintre cele mai mari contracte din pachetul SAFE.

SAFE folosește la nivel UE bani publici europeni pentru dezvoltarea militară și modernizarea infrastructurii civile, care are legătură cu creșterea capacității de apărare a țărilor. În cazul României, UE a alocat 16 miliarde de euro.

Contractul s-a semnat

Într-un comunicat publicat pe siteul executivului, Guvernul Bolojan a enumerat starea anumitor contracte din SAFE.

Comunicatul precizează că s-a contractat „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România”. Înțelegerea cu Digi apare în lista contractelor semnate.

Printre firmele enumerate apare și Deltamed, firmă care a lucrat sistematic cu SMURD și IGSU. Deltamed a semnat un contract de 133.771.000 Euro, pentru livrarea de autospeciale și alte mijloace de transport, inclusiv un tren.

Situația financiară a Digi România



Potrivit informațiilor publicate miercuri de site-ul Profit, Digi Romania (fost RCS&RDS) a înregistrat în 2025 un profit net de 874,01 milioane de lei, în scădere cu 3,4% față de anul precedent.

Cifra de afaceri anuală a Digi este 5,96 miliarde de lei, aproximativ 1,13 miliarde de euro.

În același timp, datoriile totale au urcat în 2025 la 10,04 miliarde de lei, de la 8,59 miliarde de lei în 2024 (+16,7%).

Digi România este controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari.

Lista contractelor

Celelalte firme enumerate de guvern sunt:

„Din totalul de 16,68 miliarde Euro, România va folosi 4,2 miliarde Euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 și A8.

Din restul de 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare, au fost semnate în etapa achizițiilor singulare, respectiv până la data de 30 mai 2026, următoarele contracte de achiziție:

Achiziția mașinii de luptă a infanteriei pe șenile (298 de mașini și derivate), încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde Euro. Producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, respectiv la Mediaș. Elementele esențiale vor fi de asemenea produse în România, așa cum este cazul sistemului de protecție balistică, sistemului de armament, carcasei blindate, sistemului de comunicații, suitei de aplicații software de comandă și control;



Achiziția a patru nave, dintre care două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție a scafandrilor, contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane Euro. Producția navei, realizarea suprastructurii, precum și armarea navei (incluzând montaj, instalare, conectare a echipamentelor specifice) se va realiza la unul dintre șantierele navale din România;



Achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană, respectiv 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER (fiecare a câte 12 baterii) și 2 sisteme navale Millenium, încheiat cu Rheinmetall Italia S.p.A pentru o valoare totală de 981.950.000 Euro,



Muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, în valoare de 449.750.000 euro, încheiat cu Rheinmetall Waffe Munition GmBH. Producția sistemelor de apărare antiaeriană va fi parțial localizată în România, în timp ce realizarea muniției va fi localizată integrală într-o facilitate nou construită în România. Localizarea unei linii de producție de muniție antiaeriană de 35 mm AHEAD adresează un interes strategic al României.



Achiziția de 34 de sisteme de drone militare, precum și a 15 kit-uri Scorpion, contract încheiat cu producătorul Quantum Systems, pentru o valoare totală de 30.700.000 Euro. Asamblarea finală a sistemelor de drone se va realiza în România.



Achiziția a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, cu o valoare de 625.591.000 Euro, în cadrul European Joint Acquisition of Mistral System;



Achiziția a 6 elicoptere H175M, încheiat anterior cu Airbus Helicopters, pentru care va fi finanțată prin Instrumentul SAFE o tranșă finală de 132.000.000 Euro”.

La contractele duale militar – civil apare Deltamed

Guvernul mai precizează și care sunt contractele semnate „anterior datei 30 mai 2026” și care sunt „contracte de achiziție de echipamente cu utilizare duală”.

Asta înseamnă produse care pot fi folosite și militar, dar și în alte scopuri, de ordine publică sau civil.