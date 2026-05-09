Guvernul Bolojan va rămâne interimar cel puțin până în luna iunie, crede un ministru

Perioada de interimat ar putea să fie mai lungă decât se crede, s-ar putea să dureze cel puţin până în luna iunie sau chiar mai mult, a declarat, sâmbătă, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, informează Agerpres.

„Vom avea o perioadă mai lungă de interimat decât se crede (…) S-ar putea să dureze cel puţin până în luna iunie şi chiar mai mult decât atât această perioadă în care partidele încearcă să caute o soluţie şi atunci e foarte important ca ţara să meargă înainte, ca să ducem mai departe lucrurile de care avem nevoie, mai ales, în ceea ce mă priveşte, obţinerea banilor europeni de care avem atât de mare nevoie”, a spus Dragoş Pîslaru.

Acesta a subliniat, totodată, că Ilie Bolojan a câştigat susţinere publică, inclusiv din partea unor cetăţeni care nu mai urmăreau politica sau erau dezamăgiţi de clasa politică.

„Ce vă pot spune este că am participat la şedinţa în care a fost adoptată rezoluţia PNL de a merge în opoziţie; a fost votată cu 50 de voturi din 54. Mi s-a părut că mai clar decât acel lucru nu există; până şi vocile care au fost împotrivă în timpul discuţiei n-au avut nimic la sfârşit de spus. Eu ceea ce cred este că există o unitate în Partidul Naţional Liberal, în spatele premierului Ilie Bolojan. Vom vedea şi sondaje publice, înţeleg că circulă pe surse o grămadă de sondaje, dar cred că vom vedea foarte clar că Ilie Bolojan poate a pierdut un guvern, dar a câştigat o ţară întreagă”, a spus Dragoş Pîslaru, întrebat dacă PNL se va rupe în două.

Încăpățânarea lui Bolojan

În opinia sa, PSD a încercat înlăturarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului și a PNL pentru că a început să se facă nişte reforme importante în societate.

„A fost, în mod vădit, o încercare de a decapita preşedintele PNL, pentru că au început să se facă nişte reforme importante în societate, alături de alţi colegi din Guvern, şi cred că este evident motivul pentru care PSD a declanşat această criză. N-are nicio legătură cu personalitatea premierului Ilie Bolojan, are legătură, dacă vreţi, cu încăpăţânarea domniei sale de a face nişte reforme importante şi de a aprinde lumina”, a declarat Dragoş Pîslaru.

El consideră că un guvern minoritar va fi o soluţie complicată, din cauza faptului că este dificilă implementarea unei agende de reforme de către un guvern minoritar. Întrebat dacă se va înscrie în PNL, Pîslaru a răspuns:

„Am văzut multe discuţii pe această temă – şi eu am fost surprins – inclusiv pe holuri, dacă mă înscriu, nu mă înscriu, când mă înscriu; cu siguranţă vă voi comunica la momentul oportun. Ceea ce am afirmat este că îl susţin pe premierul Ilie Bolojan, pentru că eu cred că ceea ce se întâmplă acum este un val popular de susţinere pentru agenda de reforme care a fost mult timp amânată. Cred că în acest moment este foarte important să existe o coagulare, nu neapărat doctrinară, cât pentru ca în România să se facă lumină.”