Guvernul Bulgariei a retras bugetul care propunea creșteri de impozite, după protestele de la Sofia

Executivul va retrimite parlamentului planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca țara să adopte moneda unică la 1 ianuarie, a declarat joi seara premierul citat de Reuters.

Guvernul Bulgariei a anunțat joi că retrage proiectul de buget pentru 2026, în urma manifestațiilor împotriva creșterilor semnificative de impozite incluse în buget și a avertismentelor din străinătate.

Scopul este de a acorda mai mult timp pentru consultări cu partidele de opoziție, sindicatele și angajatorii, a declarat prim-ministrul Rosen Jeliazkov, după ce o comisie parlamentară a adoptat planul bugetar în prima lectură, pe 18 noiembrie.

Partidele de opoziție și alte organizații au mobilizat un număr mare de protestatari pe străzile din centrul Sofiei miercuri seara împotriva planurilor guvernului de a majora contribuțiile la asigurările sociale și impozitele pe dividende pentru a finanța cheltuieli mai mari.

Manifestații au acuzat de asemenea corupția de stat.

În urma unei întâlniri cu reprezentanții grupurilor parlamentare, Jeliazkov, care conduce un guvern minoritar, a declarat că cabinetul său va încerca să „restabilească” dialogul cu lucrătorii și angajatorii înainte de a retrimite bugetul parlamentului.

El nu a oferit o dată pentru acest lucru.

Aderarea la euro

Aproximativ jumătate din populația Bulgariei se opune adoptării euro, temându-se că aceasta va afecta suveranitatea și că comercianții vor profita de schimbare pentru a crește prețurile.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflația ar putea crește brusc odată cu aderarea statului balcanic la zona euro.

Opoziția și organizațiile de afaceri au avertizat că impozitele mai mari, contribuțiile crescute la asigurările sociale și creșterile prevăzute ale cheltuielilor în buget ar putea frâna investițiile și extinde economia subterană.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a avertizat că proiectul de buget al Bulgariei riscă să depășească plafonul recomandat de UE pentru creșterea cheltuielilor nete, în timp ce Fondul Monetar Internațional a îndemnat țara balcanică să aplice o politică fiscală mai strictă.

Zeci de mii de oameni în stradă

Oamenii au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva bugetului, cea mai mare manifestație având loc miercuri seara.

Mii de persoane s-au adunat în fața parlamentului pentru a denunța planurile guvernului de a crește contribuția la asigurarea de pensii de stat cu două puncte procentuale și de a dubla impozitul pe dividende la 10%.

Protestatarii au cerut, de asemenea, transparență totală în ceea ce privește cheltuielile publice și au criticat cheltuielile guvernamentale record de aproximativ 46% din PIB prevăzute pentru anul viitor.

Organizatorii au estimat că peste 20.000 de persoane s-au alăturat protestului.

Criticii guvernului au susținut că planul de creștere a cheltuielilor ar fi fost finanțat în principal prin impozite mai mari pentru întreprinderi și lucrători, precum și printr-o creștere bruscă a datoriei publice.

Aceștia au susținut că acest lucru ar stimula inflația fără a îmbunătăți eficiența serviciilor publice.