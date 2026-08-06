Guvernul deblochează angajările la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica: Peste 400 de posturi scoase la concurs

​Guvernul a discutat în ședința de joi trei memorandumuri destinate deblocării procedurilor de recrutare și ocupării a 402 posturi în cadrul celor trei mari companii energetice de stat: Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica. Măsura este justificată de Guvern prin necesitatea asigurării funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național și a infrastructurilor critice de transport al energiei electrice și al gazelor naturale. Multe dintre posturi sunt tehnice, de electricieni sau ingineri.

​Conform reglementărilor în vigoare (OUG 89/2025), companiile de stat nu au mai putut ocupa posturile rămase vacante la finalul anului 2025 fără aprobarea prealabilă a Executivului prin memorandum.

​Impactul financiar total asupra bugetelor de salarii ale celor trei companii este de aproximativ 29,9 milioane de lei în anul 2026. Toate fondurile necesare sunt acoperite integral din veniturile proprii ale societăților comerciale vizate, fără a solicita alocări din bugetul de stat.

​Transgaz – 148 de posturi vacante, în special pentru structurile tehnice și de operare

​În cazul Transgaz SA, memorandumul aprobat prevede ocuparea a 148 de posturi vacante raportate la data de 31 decembrie 2025, din totalul celor 5.261 de posturi aprobate în structura organizatorică. Măsura presupune o majorare cu 9,5 milioane de lei a cheltuielilor de natură salarială.

​Structura posturilor scoase la concurs include în special personal tehnic și operativ, dintre care cele mai multe (53 de posturi) sunt pentru lăcătuși mecanici de întreținere și reparații, 20 de posturi pentru electricieni de întreținere și reparații, 20 de posturi pentru ingineri mecanici etc.

​Documentul precizează că deficitul de personal calificat a împiedicat ocuparea acestor poziții în perioada anterioară, generând riscuri operaționale în activitatea de mentenanță și intervenție la infrastructura de transport al gazelor naturale, precum și acumularea unui volum ridicat de ore suplimentare.

​Transelectrica – 124 de posturi deblocate etapizat

​Pentru Transelectrica SA, operatorul unic de transport și de sistem al energiei electrice din România, Guvernul aprobă ocuparea a 124 de posturi vacante existente la sfârșitul anului 2025.

​Ocuparea acestor poziții se va face etapizat, implicând o creştere a cheltuielilor de natură salarială de 12,3 milioane de lei. Măsura are ca scop menținerea siguranței, stabilității și continuității în funcționarea Sistemului Energetic Național.

​Hidroelectrica – 130 de posturi

​Memorandumul referitor la Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din țară, vizează 130 de posturi, din care 100 sunt vacante. Suma alocată pentru majorarea cheltuielilor salariale aferente este de 6 milioane de lei.

​Scoaterea la concurs a acestor poziții este motivată de necesitatea respectării normativelor de personal la nivelul capacităților de producție hidroenergetică și de prevenire a depășirii limitelor legale privind orele suplimentare în rândul angajaților existenți.