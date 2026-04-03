Guvernul, despre decizia în cazul Pfizer: Termenul pentru apel nu a început să curgă. „Ministerul de Finanţe evaluează în acest moment ce are de făcut”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri că decizia instanţei în cazul Pfizer nu a fost transmisă încă, prin executor judecătoresc, statului român, iar termenul de depunere a apelului curge din momentul acestei notificări oficiale şi este de 30 de zile.

„Este o situaţie cu siguranţă de nedorit ceea ce s-a întâmplat, este cu siguranţă un efect al unor măsuri guvernamentale care trebuie evaluate. Nu e aici locul de împărţit vinovăţii. Important este ceea ce se poate face pe viitor, şi anume, Ministerul de Finanţe evaluează în acest moment ce are de făcut, împreună cu avocaţii, atât cei din ţară cât şi cu echipa de avocaţi comună cu statul polonez, dacă e cazul şi în ce condiţii e cazul şi care sunt condiţiile unui apel cu şanse, şi în acelaşi timp se încearcă o negociere cu compania Pfizer pentru a vedea cum se poate aplica această decizie, în cele mai favorabile condiţii pentru România”, a spus purtătoarea de cuvânt a Executivului, potrivit News.ro.

Dogioiu a precizat că există un mandat pe care îl primeşte prin memorandum Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Sănătăţii, fiecare pe zona lui, astfel încât să se ajungă la cel mai bun rezultat.

Potrivit Ioanei Dogioiu, suntem într-o fază de evaluare, iar Memorandumul trebuie să se bazeze pe nişte rezultate.

„Deocamdată se evaluează decizia, se evaluează oportunitatea momentului unui apel”, a mai spus ea, arătând că „decizia a fost comunicată în presă, dar nu a fost transmisă încă, prin executor judecătoresc, statului român, iar termenul de depunere a apelului curge din momentul acestei notificări oficiale”, a mai afirmat reprezentanta Guvernului, Dogioiu arătând că termenul este de 30 de zile.

O instanţă belgiană a obligat, miercuri, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximatv 600 de milioane de euro.

Întrebată care este onorariul care a fost achitat până în momentul de faţă echipei de avocaţi care a reprezentat România în cazul Pfizer, Dogioiu a spus că nu are informaţii, dar o să ia informaţii despre onorariul achitat, după ce vorbeşte cu Ministerul Finanţelor.

Cazul Pfizer vs. România

Pfizer a dat în judecată statul român, la Bruxelles, în ianuarie 2024, pentru că ar fi încălcat contractul pentru achiziția de vaccinuri anti-Covid încheiat în pandemie.

„În urma unei încălcări prelungite a angajamentelor contractuale şi a unei perioade de discuţii purtate cu bună-credinţă între părţi, Pfizer şi BioNTech au luat decizia dificilă de a iniţia proceduri oficiale împotriva României”, anunța atunci un reprezentant Pfizer.

Ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Alexandru Rafila, afirma că situația nu era una neaşteptată, având în vedere că acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul altor două state UE, Polonia şi Ungaria.

Rafila explica atunci că au fost contractate cantităţi enorme de vaccin anti-Covid, de care însă România nu ar mai fi avut nevoie, fiind vorba despre 28 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer (în valoare de aproximativ 550 de milioane de euro), negociate prin contract și pe care țara noastră nu le-a mai comandat și, implicit, nu le-a mai primit.

„Nu există niciun fel de bază legală pentru aceste compensaţii financiare şi, în mod evident, noi nu puteam să comandăm restul de 28 de milioane de doze de vaccin care mai rămăseseră de livrat în cadrul acestui contract, în condiţiile în care în România interesul pentru vaccinare practic nu există în acest moment”, afirma ministrul Alexandru Rafila.