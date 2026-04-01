România pierde în primă instanță procesul cu Pfizer. Cât trebuie să plătească pentru vaccinurile anti-Covid comandate și apoi anulate

Un tribunal din Bruxelles a condamnat miercuri, în primă instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid comandate de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al tribunalului, informează AFP.

Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat în judecată Polonia și România în toamna anului 2023, pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție pe care cele două țări au refuzat să le îndeplinească integral, din cauza încheierii pandemiei.

În acest litigiu civil, tribunalul de primă instanță din Bruxelles a estimat că cele două țări nu au putut să demonstreze că „Pfizer ar abuza de dreptul său prin urmărirea executării obligațiilor contractuale”.

Comisia Europeană, ce are sediul la Bruxelles, a negociat și a încheiat aceste achiziții de vaccinuri anti-Covid în numele statelor membre ale UE și de aceea competența soluționării litigiilor legate de aceste contracte a revenit justiției belgiene. Unul dintre cele mai mari contracte a fost semnat cu Pfizer în mai 2021.

În aprilie 2022, guvernul polonez de la acea vreme a refuzat să recepționeze și să plătească dozele de vaccin pe care le considera inutile, în valoare de 1,3 miliarde de euro, având în vedere evoluția pandemiei și stocurile deja constituite.

Într-un comunicat, Pfizer a salutat miercuri hotărârea emisă de instanța din Belgia. Potrivit companiei farmaceutice, decizia reflectă „importanța obligațiilor contractuale care au permis Europei să răspundă cu succes acestei pandemii”.

Grupul american „se așteaptă acum ca statele membre să se conformeze deciziei justiției”, se mai arată în comunicat.

Cazul Pfizer vs. România

Pfizer a dat în judecată statul român, la Bruxelles, în ianuarie 2024, pentru că ar fi încălcat contractul pentru achiziția de vaccinuri anti-Covid încheiat în pandemie.

„În urma unei încălcări prelungite a angajamentelor contractuale şi a unei perioade de discuţii purtate cu bună-credinţă între părţi, Pfizer şi BioNTech au luat decizia dificilă de a iniţia proceduri oficiale împotriva României”, anunța atunci un reprezentant Pfizer.

Ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Alexandru Rafila, afirma că situația nu era una neaşteptată, având în vedere că acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul altor două state UE, Polonia şi Ungaria.

Rafila explica atunci că au fost contractate cantităţi enorme de vaccin anti-Covid, de care însă România nu ar mai fi avut nevoie, fiind vorba despre 28 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer (în valoare de aproximativ 550 de milioane de euro), negociate prin contract și pe care țara noastră nu le-a mai comandat și, implicit, nu le-a mai primit.

„Nu există niciun fel de bază legală pentru aceste compensaţii financiare şi, în mod evident, noi nu puteam să comandăm restul de 28 de milioane de doze de vaccin care mai rămăseseră de livrat în cadrul acestui contract, în condiţiile în care în România interesul pentru vaccinare practic nu există în acest moment”, afirma ministrul Alexandru Rafila.

Rafila spunea că vrea o „negociere”

Cu câteva săptămâni înainte, Alexandru Rafila explica, în legătură cu vaccinurile anti-Covid, că obligaţiile contractuale asumate de România în prima jumătate anului 2021 produc în continuare efecte şi speră că se va ajunge la o soluţie negociată cu producătorii acestora. El a insistat că nu are rost să fie livrate vaccinuri care nu vor fi folosite.

Tot spre finalul anului 2023, Rafila spunea că sunt şanse să se ajungă la o înţelegere cu unul dintre producătorii de vaccinuri anti-Covid, pentru a se încheia amiabil contractul, dar pentru contractul cu Pfizer încă se caută soluţii, pentru că „ar trebui să mai luăm 27 de milioane de doze”.

Achiziţia de vaccinuri din pandemie face totodată obiectul unei anchete DNA, fostul premier Florin Cîţu, foştii miniştrii ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă şi fostui secretar de stat în MS Andrei Baciu fiind urmăriţi penal pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Pfizer, care a dezvoltat vaccinul anti-Covid împreună cu compania germană BioNTech, a acţionat și Polonia în instanţă, după negocieri care au durat un an şi care nu au dus la nicio înţelegere.