Guvernul din Ungaria a oprit emisia televiziunii și radioului de stat: „Mass-media publică nu poate minți”

Televiziunea publică din Ungaria a anunțat marți că și-a suspendat temporar jurnalele de știri, în contextul în care guvernul reorganizează serviciul public de media pentru a-l face „independent și credibil”, notează Reuters.

Principalul canal al televiziunii de stat, M1, a afișat un ecran negru cu mesajul: „Mass-media publică nu poate minți. Cu toate acestea, ne cerem scuze că am făcut acest lucru timp de mulți ani.” Anterior, presa locală a relatat că mai mulți editori ai televiziunii și radioului public au fost concediați după instalarea unei noi conduceri interimare la sediul instituției. Reuters nu a putut verifica imediat informațiile.

Măsurile sunt în linie cu promisiunea electorală a premierului Peter Magyar de a reforma mass-media de stat și de a pune capăt a ceea ce el a numit „propaganda” din perioada fostului premier Viktor Orban.

„Mass-media publică este reorganizată astfel încât, pe viitor, să fie independentă și credibilă. Jurnalele de știri sunt suspendate temporar. Rămâneți alături de noi!”, se arată în mesajul difuzat de M1.

Magyar, al cărui partid, Tisza, a înlăturat de la putere formațiunea naționalistă Fidesz a lui Orban, după 16 ani de guvernare, în urma alegerilor din aprilie, a început să reformeze unele dintre principalele instituții construite în timpul fostului executiv, inclusiv mass-media publică. El a promis restabilirea mecanismelor de control democratic și combaterea corupției.

Măsura amintește de decizia luată în Polonia de premierul centrist Donald Tusk, care, după venirea la putere a coaliției sale proeuropene în 2023, a suspendat pentru scurt timp emisia principalului canal public de știri.

Orban a catalogat decizia drept „cea mai recentă manifestare a despotismului partidului Tisza” și i-a îndemnat pe unguri să urmărească în schimb postul privat de știri de dreapta HirTV.

„O zi istorică”

„Este o zi istorică, deoarece difuzarea propagandei în mass-media publică a luat sfârșit”, a scris Peter Magyar pe Facebook, marți, adăugând că și radioul public Kossuth și-a întrerupt emisia.

Ulterior, premierul a anunțat într-o nouă postare că principalul canal M1 își va relua emisia la ora 19:56 CET, urmând să difuzeze filme, dar fără buletine de știri.

După alegeri, Magyar a declarat că își dorește „un serviciu de știri cu adevărat echilibrat și obiectiv”. Printre primele sale decrete ca prim-ministru s-a numărat ordinul pentru o analiză „cuprinzătoare și imediată” a serviciilor publice de media și a modului în care acestea sunt finanțate.