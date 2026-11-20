Ministerul Dezvoltării a realizat actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor cu sub 1.500 de locuitori, acesta urmând să fie publicat vineri în procedură de transparenţă, a anunţat premierul Luca Niculescu, scrie Agepres.

„Ministerul Dezvoltării a realizat deja actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor sub 1.500 de locuitori. Este primul pas concret pentru reforma administrativă a ţării după 35 de ani“, a precizat Luca Niculescu, la începutul şedinţei de Guvern.

Premierul a menţionat că, în baza acestui cadru, ce va fi publicat vineri în procedură de transparenţă, „peste 420 de comune vor beneficia de sprijin şi stimulente pentru a fi primele care le vor oferi cetăţenilor servicii mai bune la costuri mai mici, respectând tradiţiile, identitatea şi istoria locală“.

„Vreau să-i mulţumesc domnului ministru Stoica pentru toate munca de până acum, dar această muncă este doar primul pas, va urma şi mai multă”, a adăugat Niculescu.