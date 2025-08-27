Guvernul Germaniei a adoptat noua lege privind serviciul militar și deschide calea spre încorporarea obligatorie

Soldați germani lângă un vehicul militar Boxer, un nou tip de transportor blindat de personal, la o cazarmă din Berlin. FOTO: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia

Guvernul Germaniei a adoptat miercuri un proiect de lege care ar introduce un serviciu militar voluntar, cea mai nouă măsură dorită de cabinetul de la Berlin pentru a consolida apărarea națională a țării în contextul îngrijorărilor legate de amenințarea reprezentată de Rusia. Textul deschide totodată calea pentru o posibilă reintroducere a înrolării obligatorii., transmite agenția Reuters.

Ministerul german al Apărării speră că schema voluntară, cu o durată de șase luni, va ajuta la dublarea numărului de rezerviști instruiți, de la nivelul actual de aproximativ 100.000, și că o parte dintre voluntari își vor continua cariera în serviciul activ.

Proiectul de lege se anunță dificil de adoptat în parlament și va fi un test pentru angajamentul Germaniei de a-și întări apărarea națională într-o perioadă de amenințări tot mai mari la adresa securității, după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Germania și-a încheiat programul anterior de serviciu militar obligatoriu în 2011 și, de atunci, s-a confruntat cu dificultăți în atingerea obiectivelor de recrutare.

Guvernul german țintește la o creștere puternică a numărului de militari

Ministrul Boris Pistorius dorește să crească numărul de soldați activi de la 180.000 la 260.000 până la începutul anilor 2030, pentru a respecta noile obiective de forță ale NATO și pentru a consolida apărarea Germaniei – parte a unei creșteri planificate a cheltuielilor militare.

„Bundeswehr-ul trebuie să crească”, a declarat Pistorius miercuri, într-o conferință de presă, folosind denumirea din limba germană a forțelor armate. „Situația internațională de securitate, în special atitudinea agresivă a Rusiei, face acest lucru necesar”, a explicat el.

„Nu avem nevoie doar de o forță bine echipată – iar pe acest drum suntem deja bine avansați”, a continuat cancelarul. „Avem nevoie și de un Bundeswehr puternic din punct de vedere al personalului. Doar atunci, descurajarea va fi în ansamblu cu adevărat credibilă în fața Rusiei”, a subliniat Merz.

Proiectul de lege prevede anumite obiective anuale de recrutare pentru noua schemă voluntară: de la 20.000 în 2026 până la 38.000 în 2030.

În ce condiții ar putea deveni încorporarea obligatorie în germania

Dacă aceste cifre nu vor fi atinse, guvernul ar putea opta pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, cu aprobarea Parlamentului, potrivit celei mai recente versiuni a proiectului.

De altfel, actualul proiect conține deja unele elemente obligatorii: toți tinerii bărbați trebuie să completeze un chestionar online privind disponibilitatea și aptitudinile lor pentru serviciul militar după împlinirea vârstei de 18 ani, pentru a oferi o imagine mai clară a personalului potențial disponibil.

Criticii, în special din rândul conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, afirmă că aprobarea parlamentului ar putea întârzia reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Ei cer ca proiectul de lege să prevadă declanșarea automată a recrutării obligatorii în cazul în care obiectivele nu sunt atinse.

Parlamentarii din Partidul Social Democrat (SPD) al lui Pistorius, partenerii minoritari din coaliția lui Merz, consideră că prioritatea ar trebui să fie transformarea Bundeswehr-ului într-un angajator atractiv, nu revenirea la serviciul militar obligatoriu.

În ultimii ani, Ministerul Apărării a intensificat campaniile regionale de promovare, a organizat tabere de grup și a deschis noi centre de vizitare a trupelor, în încercarea de a recruta mai mulți soldați.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, forțele armate germane au raportat între ianuarie și sfârșitul lunii iulie o creștere de 28% a numărului de recruți, ajungând la peste 13.700 de persoane.

Ministerul Apărării a declarat că este cea mai accentuată creștere din ultimii ani.