Guvernul Germaniei majorează „taxa pentru bogați” pentru a susține reformarea sistemului fiscal. Cine câștigă

Guvernul Germaniei a aprobat miercuri un pachet de reforme fiscale în valoare de 10 miliarde de euro, destinat reducerii poverii fiscale pentru gospodăriile cu venituri mici și medii, în special pentru familiile cu copii, transmite Reuters. Germanii cu cele mai mari câștiguri vor fi nevoiți să plătească însă un impozit pe venit mai mare.

„Prin reforma noastră, familiile cu copii vor avea cu peste 600 de euro mai mult în buzunare pe an, începând cu 2028, decât au în prezent. Nimeni nu ar trebui să minimizeze acest lucru”, a declarat ministrul german al finanțelor Lars Klingbeil, citat de Die Welt.

„Ne asigurăm că, la sfârșitul lunii, oamenilor le rămâne ceva mai mult din venit”, a subliniat el.

Proiectul de lege va fi acum trimis pentru dezbateri în parlamentul german. Conform calendarului coaliției de guvernare, reforma este programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Însă implementarea sa va fi etapizată și măsurile vor intra pe deplin în vigoare abia peste doi ani, cum a explicat de altfel ministrul german.

Alocația pentru copii va crește la 267 de euro pentru fiecare copil pe lună în 2027, de la 259 de euro în prezent, înainte de a ajunge la 272 de euro în 2028. Totodată, plafonul de venit neimpozabil de bază va crește la 12.564 de euro în 2027 și la 12.900 de euro un an mai târziu.

„Am decis, de asemenea, să facem sistemul fiscal mai echitabil”, a declarat Klingbeil. „Cei cu cele mai mari venituri trebuie să contribuie într-o măsură ceva mai mare”, a spus acesta.

Cât vor plăti germanii cu cele mai mari venituri

Guvernul va compensa parțial costurile prin majorarea impozitelor pentru persoanele cu venituri ridicate. Cota maximă de până acum, de 45%, se va aplica începând de la un venit impozabil de 250.000 de euro. O nouă cotă, de 47%, va fi aplicată veniturilor anuale de peste 280.000 de euro.

Cea mai mare cotă de impozitare pentru venituri este cunoscută în Germania drept „taxa pentru bogați”.

Cancelarul Friedrich Merz a exclus anterior, în mod repetat, creșterea impozitelor pentru germanii cu venituri mari, argumentând că o astfel de măsură descurajează antreprenoriatul și libera inițiativă.

Klingbeil a prezentat încă din luna martie mai multe propuneri de reformare a impozitării veniturilor, însă negocierile au decurs greu din cauza diferențelor ideologice între cele două partide aflate la guvernare în Germania: conservatorii conduși de cancelarul Merz și social-democrații din rândurile cărora provine și ministrul finanțelor.

„Trăim într-o țară în care mulți muncesc din greu, își asumă responsabilități și contribuie la societate – și totuși simt în fiecare zi cât de greu a devenit totul”, declara la momentul respectiv Klingbeil pentru revista financiară „Wirtschaftswoche”.

Germania este condusă din nou de o alianță între conservatori și social-democrați din luna mai a anului trecut, la fel ca în „era Merkel”. Conservatorii partidului CDU sunt partenerul majoritar, în timp ce SPD este cel minoritar, după ce a suferit o înfrângere dureroasă la alegerile parlamentare din februarie 2025.